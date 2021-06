Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm Chỉ thị 10

TP.HCM đề xuất hỗ trợ lao động tự do Ngày 21.6, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM có văn bản khẩn gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM về việc đề xuất chính sách hỗ trợ khoảng 230.000 người lao động tự do bị mất việc làm, gặp khó khăn do dịch Covid -19 tại TP.HCM. Dự kiến kinh phí thực hiện khoảng 230 tỉ đồng. Theo đó, tiêu chí đối tượng được đề xuất hỗ trợ là người lao động tự do. Đồng thời, người lao động làm trong 6 nhóm công việc, gồm: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố không có địa điểm cố định; Thu gom rác, phế liệu; Bốc vác, vận chuyển hàng hóa; Bán lẻ vé số lưu động; Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch , chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ); Làm việc tại một số địa điểm phải tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND TP.HCM ngày 30.5 (như tại các tụ điểm, khu vui chơi, giải trí , sân khấu ca nhạc, trung tâm nhà hàng tiệc cưới; tại các di tích, bảo tàng; phố đi bộ, công viên...). Phạm Thu Ngân