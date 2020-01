Xung đột Mỹ - Iran: Việt Nam khuyến cáo công dân hạn chế đến Trung Đông

Trả lời báo chí về tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 9.1 về căng thẳng giữa Mỹ và Iran , bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, khẳng định với vai trò là Chủ tịch Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc vào tháng 1.2020, Việt Nam sẽ chủ trì các hoạt động trong chương trình của Hội đồng, đã được các nước thành viên thông qua. Việt Nam sẽ tham vấn với các nước các vấn đề phát sinh.

“Việt Nam quan ngại về những căng thẳng gần đây tại Trung Đông. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế, tránh làm leo thang căng thẳng, không sử dụng vũ lực, bảo vệ thường dân và giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại, các biện pháp hoà bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, vì hoà bình trên toàn thế giới ”, bà Hằng nói.

Người dân Iran mang di ảnh thiếu tướng Qassem Soleimani ở thủ đô Tehran, hô khẩu hiệu phản đối Mỹ Ảnh Shutterstock

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam, theo bà Lê Thị Thu Hằng, ngày 8.1, Bộ Ngoại giao đã ra thông báo khuyến cáo công dân Việt Nam hạn chế đến các nước trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng bởi xung đột; lưu ý các công dân đang có mặt tại các nước bị ảnh hưởng tránh đến các khu vực được nước sở tại khuyến cáo, thường xuyên theo dõi hướng dẫn để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của bản thân.

Bộ đã công bố đường dây nóng bảo hộ công dân ở tất cả cơ quan đại diện của Việt Nam trong khu vực, các đơn vị liên quan để công dân liên lạc trong trường hợp cần trợ giúp. “Bộ Ngoại giao cũng chỉ đạo các cơ quan đại diện, và đơn vị trong nước theo dõi sát tình hình sẵn sàng bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định.

Trước đó, Vietnam Airlines cho biết để đảm bảo an toàn cho hành khách và hoạt động khai thác, từ 8.1, Vietnam Airlines đã chuyển hướng các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu tránh xa các khu vực có thể bị ảnh hưởng của căng thẳng tại Trung Đông . Các đường bay đi châu Âu không bay qua không phận Iran và Iraq, tuy nhiên, Vietnam Airlines vẫn tiếp tục điều chỉnh để tránh xa các khu vực có thể bị ảnh hưởng.

Còn Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung chiều 8.1 cũng yêu cầu Cục Quản lý lao động nước ngoài chỉ đạo các doanh nghiệp xuất khẩu lao động tạm dừng đưa lao động Việt Nam sang thị trường này; đồng thời, nắm tình hình và phối hợp với Bộ Ngoại giao thông tin kịp thời, có phương án xử lý trong tình huống xấu.

Hiện, lao động Việt Nam tại khu vực Trung Đông đã giảm đáng kể, chỉ còn khoảng hơn 10.000 người.