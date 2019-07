Xưng 'người nhà công an', ép doanh nghiệp ở Phú Quốc mua vé xem nghệ thuật

Theo bà T., 3 người đàn ông này ăn mặc khá bảnh bao, đi trên một ô tô hiệu Innova, đến tất cả các nhà dân để mời mua vé xem văn nghệ. Thông tin in trên vé cho thấy chương trình diễn ra lúc 19 giờ ngày 8.8.2019 tại Nhà thiếu nhi H.Phú Quốc. Chương trình do Đoàn kịch nói Nam Định thực hiện với chủ đề “Ca ngợi hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân”.

Dù bị từ chối nhưng 3 người này vẫn cố nài ép mua cho bằng được và bà T. phải mua một vé cho qua chuyện. Thế nhưng, sau khi bà T. mua 1 vé, 3 người này tiếp tục nài ép bà mua thêm nhưng bà nhất quyết không mua.

“Sau đó tôi có gọi hỏi Công an xã Cửa Dương, nhưng phía công an xã nói rằng không có chuyện công an xã cử người của mình đi bán vé như thế”, bà T. nói. Vì sợ nhiều người gặp phải chuyện tương tự nên bà T. quyết định đăng lên mạng xã hội để cảnh báo.

Sẽ mời phía xưng 'người nhà công an' lên làm việc

Trao đổi với Thanh Niên qua điện thoại, ông Trần Văn Thọ, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin H.Phú Quốc, cho biết chương trình văn nghệ trên được phép của Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, theo quy định, đơn vị thực hiện chỉ được bán vé ở chính nơi biểu diễn, hoặc bán ở địa điểm đăng ký bán vé hẳn hoi, tuyệt đối không được đi bán dạo như thế.