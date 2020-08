Xuyên Mộc: Công ty 'bức tử suối Đá' lén lút khai thác cát

Chiều 12.8, Công an tỉnh Bình Dương cho biết Bộ Công an đã có quyết định thăng quân hàm thiếu tá cho đại úy Lê Thanh Hải, Phó trưởng Công an xã Thạnh Hội (TX.Tân Uyên, Bình Dương), hy sinh trong lúc truy bắt cát tặc.