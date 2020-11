Y án 9 năm tù đối với nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La

Trong vụ án này, 7 bị cáo không kháng cáo, gồm: Bị cáo Cầm Thị Bun Sọn, nguyên Phó trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD-ĐT Sơn La), bị tuyên phạt 10 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và nhận hối lộ. Bị cáo Đặng Hữu Thuỷ, nguyên Hiệu phó Trường THPT Tô Hiệu, bị tuyên phạt 8 năm tù. Bị cáo Đỗ Khắc Hưng, nguyên cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Sơn La), lĩnh án 3 năm tù. Bị cáo Đinh Hải Sơn, nguyên Đội phó Đội Giáo dục (Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La), lĩnh án 24 tháng tù treo. Bị cáo Hoàng Thị Thành, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân H.Quỳnh Nhai, lĩnh án 3 năm tù treo. Bị cáo Lò Thị Trường (cháu họ của Lò Văn Huynh ) lĩnh án 30 tháng tù treo. Bị cáo Trần Văn Điện, nguyên cán bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp TP.Sơn La, tỉnh Sơn La), bị tuyên án 9 năm tù.