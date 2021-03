Y tá bệnh viện tỉnh Tuyên Quang giả giấy tờ lừa đảo 550 triệu đồng

Tối 4.3, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thanh Bình (31 tuổi, trú tại Tổ 2, P.Ỷ La, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) để làm rõ hành vi “làm giả, sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức” và “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Làm được giấy tờ xe giả, Bình tiếp tục rao bán chiếc xe cho anh B.X.C (trú tổ 11, P.Phan Thiết, TP.Tuyên Quang) với số tiền 550 triệu đồng.

Do tin tưởng, anh C. đã nhận giấy tờ xe gi ả và chuyển 550 triệu đồng cho Bình, tuy nhiên Bình không giao xe theo thỏa thuận đã ký. Ngày 4.2, anh C. đã làm đơn trình báo Công an.