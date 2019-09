Yêu cầu Công an Hà Nội làm rõ trách nhiệm cá nhân vụ bắn pháo tại sân Hàng Đẫy

Công văn được ký bởi tân Chánh văn phòng UBND TP Vũ Đăng Định, thừa lệnh Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, nêu rõ ngày 11.9, trên sân vận động Hàng Đẫy, trong khi diễn ra trận bóng đá giữa đội Hà Nội và đội Nam Định, đã xảy ra mất an ninh trật tự, bắn pháo sáng làm bị thương một số chiến sĩ an ninh và cổ động viên tham dự

Về việc này, Chủ tịch UBND TP giao Công an TP chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, điều tra , làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật ; làm rõ trách nhiệm của những cá nhân có liên quan đến công tác bảo vệ, báo cáo UBND TP theo quy định.

Đối với các trận đấu tiếp theo diễn ra trên sân Hàng Đẫy hoặc sân Mỹ Đình, yêu cầu Công an TP có phương án đảm bảo an ninh trật tự, không để các cổ động viên mang pháo sáng, pháo hoa… vào sân làm mất an ninh trật tự như sự việc nêu trên.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, trong trận đấu tối 11.9, một quả pháo thăng thiên đã được cổ động viên của đội Nam Định bắn từ khán đài B sang khán đài A trúng người một cổ động viên nữ , khiến chị phải đi cấp cứu ngay trong tối.

Theo hình ảnh một số phóng viên ghi lại được ở hiện trường, nữ cổ động viên trên phải chịu một vết thương lớn ở đùi, sâu tới tận xương, bị bỏng lưu huỳnh và sẽ phải mổ 2 lần mới xử lý xong vết thương.

Trong công văn khẩn của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) báo cáo VFF thì nguyên nhân của sự cố trên do sự chủ quan của ban tổ chức sân Hàng Đẫy

VPF đã yêu cầu lắp đặt 4 cổng từ ở cửa soát vé, nhưng trên thực tế không có cửa từ nào được bố trí. Lực lượng an ninh mỏng, Ban tổ chức trận đấu CLB Hà Nội thiếu sự thống nhất, kết nối trong chỉ đạo và thực hiện.

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã chỉ đạo phải xử lý kiên quyết với những tập thể và cá nhân có liên quan làm mất an ninh và an toàn cho trận đấu, đồng thời yêu cầu VFF, VPF cử người vào chăm lo và bám sát tình trạng sức khỏe của nữ cổ động viên.

Ban kỷ luật VFF cũng đã nắm được vụ việc và cho biết sẽ tiến hành các công việc đúng thẩm quyền của mình.