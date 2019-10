Yêu cầu gỡ biển cấm ghì hình, ghi âm ở trụ sở xã nhưng vẫn giữ ở trụ sở huyện

Thông tin với phóng viên, ông Phan Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, cho biết sau khi Thanh Niên phản ánh việc đồng loạt gắn biển cấm dân quay phim, chụp ảnh, ghi âm ở trụ sở xã , ông đã cho kiểm tra và ra văn bản chỉ đạo các xã gỡ bỏ các biển cấm này. Theo ông Sơn, rà soát các quy định về khu vực cấm của Chính phủ và của UBND tỉnh Nghệ An thì trụ sở xã không nằm trong danh mục khu vực cấm ghi hình, ghi âm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Quyết định số 4877 ban hành năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì địa điểm cấm không bao gồm trụ sở xã.

Quyết định nói trên được ban hành trên cơ sở tờ trình ngày 26.9.2016 của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Theo quyết định này, trụ sở UBND các huyện, thị trong tỉnh Nghệ An được đưa vào khu vực, địa điểm cấm. Tuy nhiên, quyết định không quy định rõ cấm ghi hình, ghi âm hay không.

Biển cấm trước cổng trụ sở UBND huyện Tương Dương ẢNH K.HOAN

Quyết định này quy định: “Khu vực, địa điểm cấm thuộc phạm vi bí mật nhà nước được thiết lập để bảo vệ, quản lý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của người, phương tiện nhằm duy trì trật tự an ninh và phòng chống các hành vi xâm nhập, phá hoại, thu thập bí mật Nhà nước trong khu vực, địa điểm đó. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú hoặc thường trú tại Việt Nam muốn vào khu vực cấm, địa điểm cấm phải được phép của cơ quan có thẩm quyền”.

Tuy nhiên, theo luật sư Thái Sỹ Oai, Trưởng Văn phòng Luật sư Nghệ Tĩnh, Hiến pháp 2013 quy định, công dân có quyền giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, hoạt động của các bộ, công chức trong quá trình thi hành công vụ. Vì thế, đưa trụ sở UBND cấp huyện vào khu vực cấm cũng không phù hợp, trái với quyền dân chủ và thực hành quyền giám sát của công dân.