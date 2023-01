Thời tiết Tết Quý Mão ở TP.HCM và các điểm du lịch miền Nam thế nào?

Chia sẻ với Thanh Niên về thời tiết Tết Quý Mão, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, dịp này, lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường và khuếch tán xuống khu vực trong ngày 19 - 21.1 rồi có cường độ ổn định và suy yếu dần trong những ngày sau đó.

Khu vực nằm ở rìa phía nam của lưỡi áp cao lạnh lục địa nói trên và chịu sự chi phối của gió mùa đông bắc cường độ trung bình đến mạnh.

Dự báo thời tiết trong những ngày Tết Quý Mão, TP.HCM cũng như khu vực Nam bộ hầu hết khá tốt và thuận lợi cho mọi hoạt động đón năm mới.

Cụ thể, từ ngày 19 - 20.1 (tức 28, 29 tháng chạp) mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, ban ngày trời nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 - 32oC, thấp nhất 20 - 22oC. Sáng sớm một vài nơi có mù nhẹ và trời se lạnh.

Ngày 21 - 26.1 (tức 30 tháng chạp đến mùng 5 tết) mây thay đổi, không mưa, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 - 33oC. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC. Sáng sớm một vài nơi có mù nhẹ và trời se lạnh.

Thời tiết một vài điểm du lịch phía Nam

Đà Nẵng

Từ ngày 20.1 đến ngày 23.1 (ngày 29 tháng chạp đến mùng 2 tết) có mưa, mưa rào và giông, trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 24 - 28oC, thấp nhất từ 19 - 22oC độ. Từ ngày 24.1 - 26.1 (từ mùng 3 đến 5 tết) mưa giảm, có mưa rào nhẹ và giông vào đêm và chiều tối. Thời tiết ấm dần, nhiệt độ cao nhất 25 - 27oC, nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 23oC.

Không khí lạnh tăng cường gây thời tiết mưa, rét kéo dài từ những ngày cuối năm cho đến hết ngày mùng 2 tết mới tạm thời tạnh ráo. Người dân đi du lịch Đà Nẵng cần chú ý mang theo áo ấm, khăn quàng, ô dù, áo mưa…

Nha Trang

Ngày 20 - 21.1 và 25 - 26.1 (tức từ 29 - 30 tháng chạp và mùng 4 - 5 tết) không mưa. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31oC, nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 24oC. Từ ngày 22.1 - 24.1 (tức từ mùng 1 đến mùng 3 tết) có mưa vừa, cục bộ mưa to. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC, nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23oC.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cảnh báo trên biển khả năng có gió đông bắc mạnh, sóng lớn, có thể không thuận lợi cho du lịch biển.





Phan Thiết

Từ ngày 20 - 26.1 (tức từ 29 tháng chạp đến mùng 5 tết) ít mưa, ngày nắng. Riêng chiều tối ngày 22 (tức mùng 1 tết) hoặc sáng sớm 23 (mùng 2 tết) có thể có mưa nhỏ. Đêm và sáng trời se lạnh. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32oC, nhiệt độ thấp nhất 20 - 23oC.

Thời tiết tốt và thuận lợi cho du xuân cũng như mọi hoạt động đón năm mới, nhưng người dân cần lưu ý gió đông bắc mạnh, sóng lớn có thể không thuận lợi cho du lịch biển.

Đà Lạt

Từ ngày 20 - 26.1 (tức từ 29 tháng chạp đến mùng 5 tết) ít mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30oC, nhiệt độ thấp nhất 17 - 20oC.

Do đó, khi đi du lịch Đà Lạt, người dân cần chủ động giữ ấm cơ thể phòng bệnh để có một chuyến du xuân như ý.

Phú Quốc, Thổ Chu

Từ ngày 20 - 26.1 (tức từ 29 tháng chạp đến mùng 5 tết) phổ biến không mưa. Riêng ngày 22 và 23.1 (mùng 1, 2 tết), có mưa nhỏ vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời se lạnh. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33oC, nhiệt độ thấp nhất 21 - 23oC.

Gió đông bắc tăng nhẹ trong khoảng từ ngày 21 - 22 (30 tháng chạp và mùng 1 tết), khoảng cấp 4 - 5 và sóng 1 - 2 m. Tuyến đường ra Thổ Chu và lân cận đảo Thổ Chu cấp 5 có lúc cấp 6 và sóng 2 - 2,5 m). Những ngày còn lại hầu hết gió yếu, biển êm và ít mưa nên thuận lợi cho du xuân và mọi hoạt động chào đón năm mới cũng như hoạt động của tàu thuyền trên biển.

Côn Đảo

Từ ngày 20 - 26.1 (tức từ 29 tháng chạp đến mùng 5 tết) hầu hết không mưa, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời hơi se lạnh.

Những ngày từ 21 - 23 (từ 30 tháng chạp đến mùng 2 tết) gió mùa đông bắc hoạt động mạnh. Trên vùng biển ngoài khơi Vũng Tàu - Côn Đảo khoảng cấp 6 và cấp 6, có lúc cấp 7. Tàu thuyền lớn và tàu du lịch vẫn có thể ra vào đảo nhưng gió mạnh, sóng lớn dễ làm cho du khách say sóng và có một hải trình vất vả. Người bị say sóng có thể cân nhắc kỹ trước khi du lịch Côn Đảo bằng tàu trong những ngày này.