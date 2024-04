Ngôi sao 'Sex and the City' tiêm botox và chất làm đầy để trẻ hóa

Cách đây hơn một thập kỷ, Kim Cattrall - diễn viên đóng vai Samantha Jones trong hai phần đầu của loạt phim truyền hình Mỹ Sex and the City bày tỏ rằng cô chấp nhận sự già đi và nghĩ điều đó thú vị. Tuy nhiên khi mang nhân vật nổi tiếng trở lại trong phần tiếp theo của loạt phim mang tên Every Way I Can, người đẹp tóc vàng chia sẻ kế hoạch chống lại sự lão hóa bằng cách tiêm botox, chất làm đầy hay bất cứ điều gì giúp cô làm chậm sự già đi.

Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall và Kristin Davis (từ trái qua) tạo nên hội 4 cô gái nổi tiếng trong loạt phim Sex and the City đình đám của HBO

Chia sẻ trên Pag Six, ngôi sao 67 tuổi chia sẻ rằng quan điểm của cô đã thay đổi, đặc biệt là góc nhìn về phẫu thuật thẩm mỹ. Cô nói ở thời điểm hiện tại có rất nhiều lựa chọn thay thế, các phương pháp điều trị kích thích cơ thể chống lại quá trình lão hóa. Ví dụ như chất làm đầy, botox và nhiều thứ khác mà mỗi người có thể nghiên cứu và thử xem liệu có phù hợp với bản thân hay không.

Tiêm botox và chất làm đầy là những liệu pháp làm đẹp phổ biến trong ngành thẩm mỹ giúp cải thiện các nếp nhăn, làm thon gọn hàm, mặt... Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Hoa Kỳ cho biết có hơn 5 triệu liệu trình tiêm botox được thực hiện mỗi năm.

Ngôi sao Sex and the City không ngần ngại áp dụng các quy trình thẩm mỹ để giải quyết những dấu hiệu lão hóa

Kim Cattrall nhấn mạnh rằng quyết định phẫu thuật thẩm mỹ của cô không phải vì sự phù phiếm. Nghề diễn viên thường yêu cầu cô phải khắc họa một kiểu phụ nữ có ngoại hình cụ thể và vì thế Kim tin rằng việc chăm sóc ngoại hình là một phần trách nhiệm nghề nghiệp. Cô nàng Samantha Jones cũng thẳng thắn thừa nhận rằng tình hình tài chính hiện tại cho phép cô khám phá và có nhiều lựa chọn khác nhau để đạt mục tiêu trẻ hóa.

Vào năm 2020, Kim Cattrall từng chia sẻ về hành trình cá nhân trong vai trò là một phụ nữ trong ngành công nghiệp Hollywood và phải đối mặt với những thách thức của tuổi già. Nữ diễn viên nói rằng ở độ tuổi 50, cô bắt đầu cảm thấy sự thay đổi trong sự nghiệp diễn xuất. Có sự sụt giảm về số lượng kịch bản được giao cho cô và điều này phản ánh số lượng vai diễn dành cho phụ nữ lớn tuổi ở Hollywood bị hạn chế.



Trên Brightside, Kim Cattrall giải thích rằng ngành công nghiệp điện ảnh có xu hướng phân loại nữ diễn viên theo độ tuổi và ngoại hình. Điều này thôi thúc cô xem xét thực tế và có sự thay đổi. Ngôi sao Sex and the City, người vào vai "bà trùm" trang điểm trong bộ phim Glamorous của Netflix mong muốn tìm lại phiên bản đẹp nhất của chính mình

Trên thực tế, khi thể hiện vai diễn là những phụ nữ thành công ở độ tuổi 50 trong phim thì nhiều thành viên Sex and the City đã phải đối mặt với những bình luận gay gắt và ác ý liên quan đến ngoại hình.

Riêng với Kim Cattrall, dù quyết liệt tìm kiếm phương thức hiệu quả để đẩy lùi lão hóa nhưng cô vẫn thận trọng khi tiếp cận các phương pháp thẩm mỹ. Ngôi sao tóc vàng nhận ra tầm quan trọng của việc tìm được bác sĩ phẫu thuật phù hợp - người hiểu rõ mong muốn và tôn trọng cá tính của cô. Bởi vì dù muốn tìm lại tuổi trẻ, cô vẫn muốn nét đẹp phù hợp với bản sắc riêng và bảo tồn những nét riêng biệt trên gương mặt.