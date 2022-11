Thời trang Việt bứt phá

Sau thời gian dài bị gián đoạn do đại dịch Covid-19, những show diễn, tuần lễ thời trang lớn trong nước đồng loạt trở lại sôi nổi, thu hút sự chú ý của công chúng; bên cạnh đó các nhà thiết kế (NTK) trẻ tài năng thuộc thế hệ tiếp nối cũng xuất hiện…

Tấp nập các show thời trang lớn

Sự kiện thời trang lớn nhất trong năm là Tuần lễ thời trang quốc tế VN (Vietnam International Fashion Week) do Công ty MultiMedia JSC tổ chức đã trở lại thủ đô Hà Nội (diễn show tại Cung thể thao Quần Ngựa và các hoạt động bên lề tại Tràng Tiền Plaza) sau hơn 2 năm ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đây là lần tổ chức thứ 14 của chương trình này, sau sự kiện Tuần lễ thời trang quốc tế VN Xuân Hè 2022 hồi tháng 5.2022 tại TP.HCM với chủ đề ReFashion.

Vietnam International Fashion Week lần thứ 14 chọn chủ đề Taste of heritage - Cảm hứng di sản dành cho mùa Thu Đông 2022, có sự góp mặt của 18 NTK, thương hiệu thời trang lớn trong nước và quốc tế, với mong muốn phát huy vẻ đẹp của những di sản văn hóa, đưa chúng vào thời trang dưới góc nhìn sáng tạo đầy nghệ thuật.

Bên cạnh những NTK quen thuộc như: Hoàng Hải, Adrian Anh Tuấn, Hà Linh Thư, Hoàng Minh Hà, thì Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2022 còn chứng kiến màn “chào sân” lần đầu của những NTK như Đức Hùng, Vũ Việt Hà, Helene Hoài, thương hiệu La Sen Vũ; các NTK: Thảo Nguyễn, Hoàng Quyên, thời trang Tracy Studio, thời trang Jang Hana, Học viện Thiết kế và thời trang London (LCDF), cùng các NTK quốc tế: Frederick Lee (Singapore), Priyo Oktaviano (Indonesia), Jovana Benoit (Haiti), thương hiệu Metiseko (Pháp), thương hiệu Paul & Shark (Ý). Có thể nói, Tuần lễ thời trang quốc tế VN đang khẳng định vị thế là sự kiện thời trang chuyên nghiệp mang đẳng cấp quốc tế độc nhất tại VN. Với sứ mệnh đưa thời trang nước nhà vươn tầm thế giới và là cầu nối đưa xu hướng thời trang thế giới hội nhập VN, chương trình được giới chuyên gia nước ngoài đánh giá là Tuần lễ thời trang quốc tế đứng đầu khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 4 khu vực châu Á, chỉ sau Tokyo, Seoul, và Shanghai International Fashion Week.

Bên cạnh đó, ELLE Fashion Show 2022 cũng đã trở lại, với 4 nhà thiết kế trẻ của thương hiệu Hanoia, Chats By C.Dam, Khaar, Subtle Le Nguyen; diễn ra vào ngày 17.12 tại sân khấu lớn của The Global City (TP.Thủ Đức, TP.HCM), do đạo diễn Cao Trung Hiếu dàn dựng theo chủ đề Dream of new beginnings mang đến những khởi đầu mới, góc nhìn từ thế hệ tiếp nối của thời trang VN. Hoa hậu Khánh Vân - đại diện BTC Brave heart Fashion Show 2022 cũng vừa công bố các NTK sẽ trình diễn vào 21.12 tại TP.HCM, gồm: Hoàng Hải, Phương Hồ, Đặng Trọng Minh Châu, Brian Võ.

Trước đó, làng thời trang trong nước đã rộn ràng với các show lớn của: NTK Đỗ Mạnh Cường (SIXDO Show Fall Winter 2022 vào 12.11 tại TP.HCM), Lê Thanh Hòa (show An, thuộc khuôn khổ Fashion Voyage của đạo diễn Long Kan, vào 27.10 tại một khu nhà cổ trên phố Hàng Buồm - Hà Nội)… NTK Công Trí cũng vừa ra mắt BST Xuân Hè 2023 có tên Cuộc hẹn rực rỡ trên tạp chí Vogue (Mỹ) với 46 mẫu trang phục tinh xảo, ấn tượng; và toàn bộ hình ảnh được chụp ở sa mạc California (Mỹ) trên nền công trình kiến trúc Acido Dorado nổi tiếng.





Dấu ấn từ các nhà tổ chức, NTK trẻ

Cuối tháng 9, đầu tháng 10 vừa qua, các NTK trẻ Trần Hùng, Phan Đăng Hoàng, Trần Phương Hoa, Hải Long, Thế Huy, Hoàng Hải… đã có dịp trình diễn những BST mang đậm “hồn” văn hóa Việt nhưng không kém phần hiện đại, cùng xu hướng thời trang bền vững với chất liệu an toàn với môi trường, tái sử dụng nhiều lần… tại Tuần lễ thời trang New York (9 - 14.9), Tuần lễ thời trang London (16 - 20.9), Tuần lễ thời trang Milan (20 - 26.9) và Tuần lễ thời trang Paris (26.9 - 4.10). Tại đây, các người mẫu, fashionista (những người có gu ăn mặc) Việt được mời tới sải bước, thể hiện phong cách như H’Hen Niê, Hương Ly, Châu Bùi, Thảo Nhi Lê, Khánh Linh, Hoàng Dung, Amira Bảo Hà…

4 bộ sưu tập trình diễn tại ELLE Fashion Show 2022 sẽ là 4 câu chuyện về tài năng, tâm huyết và những quan điểm thiết kế, thực hành thời trang của 4 NTK trẻ: Cường Đàm, Tom Trandt, Ngô Hoàng Kha, Nguyễn Nhật Việt; và dù khác phong cách nhưng tất cả họ đều tìm thấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống VN. Nhà thiết kế Hoàng Minh Hà được xếp mở màn Vietnam International Fashion Week với BST Sương làm từ nguyên liệu thân thiện môi trường, lấy cảm hứng từ hình ảnh thiên nhiên miền Bắc. Còn NTK Vũ Việt Hà đảm nhận vai trò kết ở tuần thời trang đêm bế mạc 27.11 với BST Ký gửi người Mông vào tương lai, dùng sợi lanh làm chất liệu chủ đạo khi anh nhận thấy trang phục người Mông Đen ở Sa Pa (Lào Cai) đến nay vẫn giữ được nét đẹp đặc trưng, không lai tạp gồm phom dáng, chất liệu nhuộm chàm, họa tiết thêu tay...