Thu hồi một lô trà sâm Ngọc Linh không đảm bảo an toàn thực phẩm

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có Quyết định số 542 ngày 2.11 về việc thu hồi sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà túi lọc Sâm Ngọc Linh do không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cụ thể, đó là sản phẩm trà túi lọc Sâm Ngọc Linh, lô sản xuất 010822, NSX 030822, hạn sử dụng 2 năm của Công ty CP Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam (địa chỉ số 222 Huỳnh Thúc Kháng, P.An Xuân, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Công ty này là tổ chức đăng ký bản công bố sản phẩm, sản phẩm được sản xuất tại Cơ sở sản xuất, dịch vụ giải khát Công ty CP Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam tại Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Trường Xuân (P.Trường Xuân, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam).

Trà túi lọc Sâm Ngọc Linh với lô nêu trên được xác định là sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng giao Phòng Công tác thanh tra chủ trì, các Đội quản lý An toàn thực phẩm 1, 2 kiểm tra, giám sát và xử lý các đơn vị vi phạm.





Đơn vị cũng đề nghị Phòng y tế các quận, huyện phổ biến thông tin về lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đảm bảo an toàn thực phẩm nêu trên đến các nhà thuốc, quầy thuốc, các cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng.

Các đơn vị, người dân không kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm này, đồng thời cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nhà thuốc, quầy thuốc theo phân cấp quản lý về việc lưu hành của sản phẩm.

Trường hợp phát hiện lô sản phẩm này đang lưu hành trên thị trường, Ban Quản lý an toàn thực phẩm đề nghị Phòng y tế các quận, huyện báo cáo về ban để phối hợp thu hồi theo quy định.

Bên cạnh đó, các nhà thuốc, quầy thuốc, các cơ sở kinh doanh và sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn tổ chức tự kiểm tra, rà soát, nếu phát hiện lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà túi lọc Sâm Ngọc Linh như nói trên còn bảo quản trong kho hàng, bày bán, lưu hành trên thị trường thì chấm dứt kinh doanh, sử dụng, yêu cầu công ty thu hồi ngay và báo cáo đường dây nóng 0935.207.237 (Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng).