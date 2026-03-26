Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng làm Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ban Bí thư vừa có quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025 - 2030 và thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ông Nguyễn Việt Hùng được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Việt Hùng sinh năm 1978, quê quán Hà Nội; trình độ: cử nhân kinh tế, thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Ông Nguyễn Việt Hùng trải qua các vị trí công tác trong ngành xây dựng như Phó tổng giám đốc Tổng công ty HUD (2013 - 2015), Chánh văn phòng Bộ Xây dựng (2015 - 2018), Chủ tịch HĐTV Tổng công ty HUD (2018 - 2024).

Tháng 9.2024, tại Quyết định số 959/QĐ-TTg, Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch HĐTV HUD, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 11.9.2024; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Hiện Bộ Xây dựng có 7 thứ trưởng là các ông Nguyễn Văn Sinh, Bùi Xuân Dũng, Phạm Minh Hà, Nguyễn Tường Văn, Nguyễn Xuân Sang, Nguyễn Danh Huy và Lê Anh Tuấn. Bộ trưởng là ông Trần Hồng Minh.

Ngày 25.3, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.