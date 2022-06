Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên tạm điều hành Bộ Y tế từ hôm nay 7.6

Bị can Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC) vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố trong 2 vụ án mới liên quan đến việc bán rẻ nền đất tại dự án An Phú Tây, H.Bình Chánh, gây thất thoát 127 tỉ đồng và vụ án tham ô tài sản.