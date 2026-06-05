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Thời sự

Thủ tướng các nước Lào, Campuchia và Timor Leste sắp thăm VN

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
05/06/2026 09:27 GMT+7

Ngày 4.6, Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão sẽ thăm chính thức VN và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3, lần lượt kéo dài từ ngày 7-9.6, 8-9.6, 7-10.6.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3, năm 2026, được tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 9-10.6. Diễn đàn gồm nhiều hoạt động phong phú, với các phiên toàn thể về các chủ đề tự cường, ngăn ngừa xung đột, trí tuệ nhân tạo, an ninh năng lượng và mô hình phát triển, cùng các hoạt động bên lề, gồm: tọa đàm giữa các chính đảng Đông Nam Á, hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN, tọa đàm bàn tròn về tiểu vùng Mê Kông, bàn tròn thanh niên Đông Nam Á và tọa đàm về quản trị trí tuệ nhân tạo.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, trong thời gian các chuyến thăm, Thủ tướng Lào, Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Timor Leste sẽ có các cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng, hội kiến với lãnh đạo chủ chốt của VN cũng như có các hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

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