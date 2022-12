Thủ tướng gặp các chứng nhân lịch sử chống gián điệp biệt kích thời kháng chiến chống Mỹ

Thay mặt các nhân chứng lịch sử, đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Tri Phương, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, và Thiếu tướng Trịnh Xuân Thu, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã ôn lại những ngày tháng hào hùng tham gia chống chiến tranh phá hoại và gián điệp biệt kích thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Qua nhiều vị trí công tác, theo địa bàn được phân công, đại tá Nguyễn Tri Phương đã tổ chức lực lượng và chiến đấu, tuần tra, phục kích, vận động quần chúng phát hiện, tóm bắt truy tìm những tên gián điệp, biệt kích lẩn trốn. Ông tham gia hàng trăm trận chống máy bay Mỹ bắn phá trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước để bảo vệ tài sản của Nhà nước, quốc phòng và của nhân dân.

Đại tá Nguyễn Tri Phương được Bác Hồ, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang khi mới 26 tuổi và được thưởng nhiều huân, huy chương, bằng khen các cấp. Đặc biệt, niềm vinh dự lớn nhất trong đời ông là 3 lần được gặp Bác Hồ kính yêu.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vinh dự, vui mừng, xúc động được gặp các nhân chứng lịch sử là cán bộ công an nhân dân đã trực tiếp chiến đấu phòng, chống gián điệp biệt kích, chống chiến tranh phá hoại của Mỹ đối với miền Bắc xã hội chủ nghĩa giai đoạn 1954 - 1975, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12.1972 - 12.2022) và chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27.1.1973 - 27.1.2023).

Thủ tướng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất đối với những đóng góp hết sức to lớn, quan trọng của các cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trên trận tuyến cam go, quyết liệt và rất đáng tự hào trong những giai đoạn lịch sử cam go, khốc liệt nhưng vô cùng vẻ vang, oanh liệt của dân tộc ta; tưởng nhớ các cán bộ, chiến sĩ công an đã hy sinh trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại và gián điệp biệt kích của Mỹ và những đồng chí đã mất vì tuổi cao, sức yếu.

"Những chặng đường lịch sử chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân luôn gắn liền với những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc, của cách mạng và sự phát triển của đất nước, cuộc sống bình yên của nhân dân", Thủ tướng nhấn mạnh.





Điểm lại những ngày tháng lịch sử hào hùng, Thủ tướng nêu rõ, bằng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, nghệ thuật chiến tranh nhân dân, chiến tranh du kích, với tinh thần chủ động, sáng tạo và các đấu pháp phù hợp, trong hơn 10 năm (1961 - 1972), nòng cốt là lực lượng công an nhân dân đã kịp thời vô hiệu hóa, bắt giữ hàng trăm toán gián điệp biệt kích với hàng trăm đối tượng.

Với tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh, vượt qua gian khổ, bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự mưu trí, lực lượng công an nhân dân đã chiến thắng cuộc đối đầu đầy cam go này, góp phần làm phá sản chiến tranh gián điệp biệt kích của địch.

Trong đó, nổi bật là việc sử dụng địch và vũ khí của địch để đánh lại địch, tiến hành nhiều chuyên án, vụ án trong thời gian dài và giành thắng lợi toàn diện. Thắng lợi trong đấu tranh chống gián điệp biệt kích, chống chiến tranh phá hoại, cùng với thắng lợi trên các mặt trận khác đã buộc Mỹ phải đàm phán, ký Hiệp định Paris để chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

"Các đồng chí có mặt hôm nay tại đây không chỉ là nhân chứng lịch sử trong đấu tranh chống chiến tranh phá hoại và gián điệp biệt kích thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mà còn là nhân chứng lịch sử anh hùng của lực lượng công an nhân dân Việt Nam anh hùng", Thủ tướng nêu rõ.