Phát biểu tại chương trình kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27.11.1961 - 27.11.2026) ở Hà Nội ngày 26.11, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại chương trình kỷ niệm ẢNH: PETROVIETNAM

"Ngành Dầu khí và Petrovietnam có trách nhiệm đóng góp xứng đáng vào nhiệm vụ này. Tập đoàn đứng trước trách nhiệm lớn hơn trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển công nghiệp và tham gia chuyển dịch năng lượng xanh", Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, trong những năm đầu đổi mới, nguồn thu từ dầu khí góp phần quan trọng giúp đất nước vượt qua khó khăn, tạo nguồn lực đầu tư phát triển. Đến nay, sản lượng khai thác dầu thô trong nước đạt 458,5 triệu tấn; số nộp ngân sách nhà nước của toàn hệ thống đạt khoảng 3,1 triệu tỉ đồng.

Thủ tướng đánh giá Petrovietnam đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng các chuỗi giá trị dầu khí, phát triển nhân lực và năng lực công nghiệp của đất nước.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn và Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường giới thiệu với Thủ tướng Lê Minh Hưng về triển lãm số “Năng lượng quốc gia - Khát vọng toàn cầu” ẢNH: PETROVIETNAM

Trước yêu cầu phát triển mới, Thủ tướng đề nghị tập đoàn xác định tầm nhìn chiến lược dài hạn, nâng cao năng lực đảm nhận những nhiệm vụ lớn của đất nước, sức cạnh tranh bền vững và năng lực công nghệ; qua đó góp phần nâng vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghiệp - năng lượng toàn cầu.

Thủ tướng cũng ghi nhận đóng góp, sự cống hiến của các thế hệ người lao động ngành dầu khí và sự đồng hành của các chuyên gia, đối tác quốc tế trong suốt quá trình phát triển.

Giữ nền tảng dầu khí, làm chủ thêm công nghệ

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cho rằng di sản của ngành không chỉ là những mỏ dầu, đường ống, nhà máy hay công trình giữa biển khơi, mà còn là các thế hệ đã dành tuổi trẻ, trí tuệ và tâm huyết cho sự nghiệp dầu khí.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn phát biểu tại chương trình

Từ hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam đã mở rộng chuỗi giá trị và hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng, gắn nhiệm vụ kinh tế với quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Theo ông Sơn, trách nhiệm của thế hệ hôm nay là giữ vững nền tảng dầu khí, làm chủ thêm công nghệ, chăm lo tốt hơn cho người lao động và thực hiện đến cùng các nhiệm vụ được giao.

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường cũng khẳng định tập đoàn sẽ tiếp tục phát huy nền tảng được các thế hệ đi trước gây dựng, tạo ra những giá trị mới cho đất nước và hướng tới khát vọng toàn cầu.

Tại chương trình, 65 đại biểu đại diện các thế hệ người lao động Petrovietnam cùng Thủ tướng, lãnh đạo các bộ và tập đoàn thực hiện nghi thức kích hoạt "Năng lượng quốc gia - Khát vọng toàn cầu".

Cùng ngày, Petrovietnam tổ chức triển lãm số cùng chủ đề tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), tái hiện hành trình 65 năm của ngành qua các dấu mốc lịch sử, câu chuyện về con người, thành tựu khoa học công nghệ và những công trình tiêu biểu.