Thưởng thức nhiều series phim đa dạng thể loại trên truyền hình MyTV

Giữa “rừng” phim theo chủ đề pháp luật trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc, Công tố viên lách luật (Bad Prosecutor) vẫn thu hút khán giả. Tập 9 lên sóng tối 2.11 đạt rating 6,3% và lập kỷ lục là tập phim có tỷ suất người xem cao nhất kể từ khi tác phẩm phát sóng đến nay. Riêng diễn xuất của D.O. với vai công tố viên Jin Jung nhận về nhiều lời khen ngợi.

Bộ phim do Kim Sung-ho đạo diễn, quy tụ các diễn viên đình đám như: Do Kyung soo, Lee Si-eon, Joo Bo-young, Lee Se-hee… Xuất thân từ thần tượng Kpop nhưng diễn xuất của D.O. (Do Kyung Soo) trong các phim gần đây được tán thưởng, góp phần phá vỡ định kiến ca sĩ đóng phim.

Nội dung phim xoay quanh Jin Jeong (Do Kyung-soo đóng) - một công tố viên thông minh. Anh luôn đứng về phía người yếu thế, sẵn sàng đáp trả những tổn hại mà kẻ lợi dụng quyền lực gây ra. Vì không tuân thủ kỷ luật của một công tố viên, anh trở thành kẻ phản diện, đứa con “bất hảo” trong giới. Khán giả Việt có thể xem phim này trên ứng dụng MyTV.

