Tỉ phú Elon Musk muốn cắt giảm thêm nhân sự tại Twitter

Theo Engadget, quy mô của việc cắt giảm lần này không rõ nhưng hành động diễn ra không lâu sau khi một số lượng lớn nhân viên Twitter đã nộp đơn nghỉ việc sau “tối hậu thư” từ Musk. Hôm 18.11, tỉ phú Musk được cho là đã yêu cầu Giám đốc bán hàng quảng cáo Robin Wheeler và Giám đốc quan hệ đối tác Maggie Suniewick sa thải thêm nhân viên. Cả hai đều bị sa thải sau khi từ chối thực hiện.

Ở thời điểm hiện tại, Twitter vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho thông tin nói trên. Trong thực tế, Twitter không còn tồn tại nhóm truyền thông nữa. Nếu Twitter tiếp tục việc sa thải thì nó diễn ra sau khi Musk đã cắt giảm 50% lực lượng lao động trong đội ngũ 7.500 nhân sự trước đây của công ty.





Với việc hầu hết nhân viên hợp đồng của Twitter đã bị sa thải, cùng ít nhất 1.200 nhân viên rời đi sau tối hậu thư của Musk, các lo ngại đã được đưa ra về khả năng không đạt được kế hoạch trong các nhóm của công ty. Điều này đã được thể hiện trong một số trường hợp.

Vào hôm 19.11, một số người dùng nhận thấy hệ thống phát hiện bản quyền tự động của nền tảng không hoạt động. Kết quả là một người dùng Twitter đã đăng toàn bộ phim The Fast and the Furious: Tokyo Drift trên gần 50 tweet. Chủ đề này đã tồn tại trong khoảng một ngày và được chia sẻ rộng rãi trước khi Twitter đình chỉ tài khoản chịu trách nhiệm đăng bộ phim.