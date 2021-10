Tiếp sức cho người dân trên đường về quê tránh dịch

Ngày 7.10, ông Hà Hoàng Việt Phương, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi, cho biết từ tối 6.10 đến sáng 7.10 ở Quảng Ngãi có mưa lớn, nên chính quyền TP và các lực lượng của Công an tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ nơi ăn ở cho hàng chục người dân di chuyển từ TP.HCM về các tỉnh phía bắc khi ngang qua Quảng Ngãi.

Theo ông Phương, khi đi xe máy về tới địa phận TP.Quảng Ngãi, đoàn người về quê gặp mưa lớn, trong đó có rất nhiều trẻ em, phụ nữ mang thai. Họ phải tá túc các hiên nhà ven đường hoặc các cây xăng dầu. Đến 0 giờ ngày 7.10, công an và các cấp chính quyền đã đưa tất cả những trường hợp này về khu cách ly ở Trường THCS Quảng Phú (P.Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi) để tạm nghỉ ngơi, chờ hết mưa.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ người dân các tỉnh phía bắc dùng xe máy về quê đi ngang qua địa bàn, trên đường tránh qua TP.Quảng Ngãi có điểm tiếp tế nhu yếu phẩm. Tại H.Bình Sơn, Văn phòng UBND huyện này cùng Huyện đoàn Bình Sơn, Hội Liên hiệp Thanh niên VN H.Bình Sơn cũng bố trí 2 điểm hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm… cho người dân đi xe máy về quê khi đi ngang qua.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng bố trí lực lượng công an ở đèo Bình Đê (giáp ranh với Bình Định) để hướng dẫn đường đi cho người dân về quê đi qua địa bàn tỉnh an toàn. Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã trích 100 triệu đồng để mua các nhu yếu phẩm, nước uống hỗ trợ người dân khi họ từ các tỉnh, TP phía nam về quê khi qua địa bàn.

Phát suất ăn miễn phí

Tương tự, những ngày qua, hàng ngàn công dân từ các tỉnh phía nam về quê đi qua địa bàn Gia Lai đã được các ngành chức năng của tỉnh này tiếp đón, hỗ trợ ở địa điểm cầu 110, nơi giáp ranh 2 tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk. Từ nguồn Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Gia Lai đã tổ chức cấp phát miễn phí 11.000 suất ăn nhanh gồm lương khô, bánh mì, sữa, nước suối trị giá hơn 240 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ người dân về quê an toàn.





Yêu cầu các tỉnh, thành phố phối hợp đưa, đón người dân Hôm qua 7.10, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký công điện hỏa tốc gửi các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư về công tác phòng chống dịch Covid-19, trong đó trọng tâm là việc đưa đón người dân về quê. Công điện nêu rõ, một bộ phận người dân ở TP.HCM, Bình Dương... có nhu cầu di chuyển về quê, đây là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, nếu không tổ chức tốt việc đưa, đón sẽ dẫn tới nguy cơ dịch bệnh lây lan ra nhiều địa phương. Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư phối hợp đưa, đón người dân phải được thực hiện nhanh, nhịp nhàng hơn, không để ùn ứ tại các điểm kiểm soát cửa ngõ. Các địa phương tình hình dịch bệnh còn chưa được kiểm soát hoàn toàn nhưng đã dừng thực hiện Chỉ thị 16 tiếp tục tích cực vận động, thuyết phục người dân yên tâm ở lại gắn với hỗ trợ an sinh và thực hiện khôi phục sản xuất kinh doanh an toàn. Đối với những người vẫn muốn về quê, cần chủ động lập danh sách thông báo cho địa phương nơi đến và tổ chức đưa, đón đến tận nơi đến. Đối với những người dân đã ra tới các chốt kiểm soát cửa ngõ của tỉnh, TP để về quê thì phải thực hiện ngay việc phân nhóm, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn dịch tễ, liên hệ với tỉnh, TP nơi đến và tổ chức đưa người dân đi. Thủ tướng yêu cầu bố trí phương tiện vận chuyển an toàn đối với những người không có phương tiện hoặc người già, phụ nữ có thai, trẻ em có nhu cầu. Các tỉnh, TP dọc đường đi có trách nhiệm phối hợp đảm bảo giao thông thông suốt và có sự hỗ trợ nếu cần thiết. Tỉnh, TP nơi đến có trách nhiệm đón, nhận bàn giao và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch theo quy định. Các tỉnh, TP nếu phát hiện có người dân tự phát từ vùng có dịch về quê đang đi qua địa phương mình cần chủ động hỗ trợ cần thiết, thông báo cho tỉnh, TP nơi đến và tổ chức đưa người dân di chuyển an toàn không để lây lan dịch bệnh. Đồng thời, bố trí phương tiện chuyên chở thuận lợi nếu người dân không có phương tiện phù hợp. Chí Hiếu

Ngoài ra, nhiều cá nhân, doanh nghiệp cùng lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt cũng huy động, hỗ trợ người dân về quê nhiên liệu, suất ăn cùng một số nhu yếu phẩm; được lực lượng CSGT dẫn đường qua địa phận Gia Lai để đảm bảo an toàn giao thông. Nhiều người dân H.Chư Pưh (Gia Lai) ở gần cầu 110 cũng chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm phát cho người dân về từ vùng dịch.

Tại Phú Yên, sáng 7.10, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã thiết lập điểm dừng chân cho người dân từ các tỉnh phía nam về quê qua Phú Yên tại ga Hòa Đa trên QL1 thuộc xã An Mỹ, H.Tuy An. Người về quê khi qua điểm dừng chân sẽ được hỗ trợ nước uống, đồ ăn bằng nguồn kinh phí xã hội hóa 100%.

Ông Võ Văn Binh, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Phú Yên, cho biết thời gian hoạt động dự kiến trong khoảng 10 ngày. Nếu tiếp tục phát sinh người dân tự phát về quê thì tỉnh xem xét duy trì tiếp. Tất cả tổ chức, cá nhân muốn hỗ trợ người dân khi đi qua tỉnh Phú Yên được thống nhất tập hợp về điểm dừng chân ga Hòa Đa, với mong muốn tập trung được nguồn lực và kiểm soát dịch Covid-19 một cách tốt nhất.