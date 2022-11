Tiêu cực, tham nhũng tại một số địa phương do bất cập xác định giá đất

Tiếp tục thảo luận về dự thảo luật Đất đai (sửa đổi) hôm nay 14.11, đại biểu Đặng Bích Ngọc (đoàn Hoà Bình) phát biểu, theo quy định dự thảo Sở TN-MT có trách nhiệm giúp UBND tỉnh xây dựng bảng giá đất hoặc thuê đơn vị tư vấn xác định bảng giá đất. Song tự làm hay đi thuê thì xác định bảng giá đất vẫn là sản phẩm của Sở TN-MT.

“Trên thực tế, tình trạng tiêu cực, tham nhũng trong việc định giá đất tại một số địa phương thời gian qua một phần do bất cập trong việc xác định bảng giá đất”, đại biểu Ngọc nói và cho rằng, cần xem xét cơ chế giao tổ chức độc lập và chuyên nghiệp trong xây dựng bảng giá đất, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh tiêu cực khi xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bảng giá đất hàng năm.

Chia sẻ quan điểm về định giá đất, đại biểu Phan Thái Bình (đoàn Quảng Nam) cho rằng, hiện nay quy định định giá đất phù hợp với giá thị trường, nhưng “nói thì như vậy nhưng trong thực tiễn báo cáo là rất khó”. Ông cho rằng, cần phải thể chế thật kỹ về tiêu chí, các điều kiện, căn cứ pháp lý, thực tiễn, cơ sở để tham khảo, hội đồng định giá như thế nào để đảm bảo định giá sát với giá thị trường.

Khó xác định giá đất theo thị trường

“Hiện nay chúng ta bỏ đi khung giá đất và định giá hàng năm, mà đã nói giá thị trường thì sẽ có lúc lên lúc xuống, đó là nguyên tắc thị trường. Nhưng lâu nay chúng ta định giá đất thường năm sau cao hơn năm trước”, ông Bình nói.

Đại biểu đoàn Quảng Nam cũng dẫn thực tế tại địa phương này, giá đất giai đoạn 2017 - 2018 lên rất cao, nhưng năm 2019, 2021 do ảnh hưởng dịch bệnh và nhiều thứ nên tụt xuống, như vậy định giá đất thế nào?





Nếu năm sau định giá cao hơn năm trước thì không thể sát với giá thị trường, vì giá thị trường có thể năm này cao, có thể sang năm thấp và năm sau lại cao lên. Vì vậy, ông đề nghị phải xác định rất cụ thể trong dự án luật lần này và giải quyết được hài hòa mối quan hệ giữa người dân, nhà nước và doanh nghiệp.

Bởi thực tiễn đã chứng minh, tâm lý của người dân khi nhà nước thu hồi đất, áp giá đền bù thì luôn luôn mong muốn được áp giá cao, nhưng khi nộp tiền sử dụng đất thì luôn luôn mong muốn nộp tiền với giá thấp, phải định giá thế nào để hài hòa vấn đề này. “Đề nghị cần phải đánh giá thật kỹ để tránh đi những khiếu kiện, khiếu nại rất phức tạp”, đại biểu nêu.

Đại biểu Huỳnh Thanh Phương (đoàn Tây Ninh) cũng chung nhận định khi cho rằng: “Làm sao để giá đất sát với giá thị trường là một bài toán rất khó”. Theo báo cáo tổng kết thi hành luật Đất đai năm 2013, thị trường bất động sản, trong đó thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất phát triển chưa thật sự ổn định, thiếu minh bạch và chưa bền vững.

Hiện nay, trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất luôn tồn tại 2 giá khác nhau, giá trong hợp đồng thấp hơn rất nhiều so với giá thực tế để trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước.

Theo ông Phương, cử tri cho rằng một trong những nguyên nhân là do thuế chuyển quyền sử dụng đất hiện quá cao, trong khi bảng giá đất do nhà nước ban hành quá thấp so với giá thị trường. Do đó, xác định giá đất sát với giá thị trường là điều mà luật phải tính toán kỹ và cần quy định chặt chẽ, công khai để hạn chế tình trạng sốt đất ảo, giúp cân bằng, ổn định về giá thị trường, có chế tài xử lý nghiêm những hành vi đầu cơ, tạo giá về đất gây nhiễu loạn thị trường đất đai.