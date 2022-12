TikTok lại bị cấm, bị kiện tại Mỹ

Văn phòng tổng chưởng lý bang Indiana ngày 7.12 khởi kiện ứng dụng chia sẻ video TikTok với cáo buộc lừa dối về việc tiếp cận của bên thứ 3 với dữ liệu người dùng và về độ an toàn của ứng dụng đối với trẻ em.

AFP dẫn nội dung đơn kiện nêu rằng thuật toán của TikTok cung cấp đầy rẫy nội dung không phù hợp về rượu, thuốc lá, nội dung người lớn cho người sử dụng nhỏ đến 13 tuổi. TikTok, do công ty ByteDance của Trung Quốc sở hữu, cũng bị cáo buộc lừa dối người dùng rằng dữ liệu nhạy cảm và thông tin cá nhân không được tiếp cận bởi chính quyền khác.

Tổng chưởng lý Todd Rokita của Indiana kêu gọi tòa án ra lệnh cấm và hình phạt dân sự đối với TikTok.

Trong một tuyên bố, TikTok không nhắc đến vụ kiện nhưng nhấn mạnh ưu tiên của công ty là sự an toàn, sự riêng tư và an ninh của cộng đồng.





Đơn kiện được đưa ra sau khi Thống đốc Larry Hogan của bang Maryland ngày 6.12 ra lệnh cấm sử dụng TikTok và nhiều ứng dụng, sản phẩm khác của Trung Quốc và Nga trên các thiết bị và mạng do chính quyền bang cung cấp vì lý do an ninh.

Thống đốc Greg Abbott của bang Texas ngày 7.12 cũng ban hành lệnh cấm tương tự đối với TikTok, sau lệnh cấm của các bang Nam Dakota, Nam Carolina.

TikTok nói rằng những lo ngại dẫn đến lệnh cấm chủ yếu xuất phát từ thông tin sai lệch và bày tỏ sự thất vọng vì nhiều người sẽ không còn được tiếp cận với nền tảng này.

Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) Christopher Wray hồi tháng trước cho rằng hoạt động của TikTok tại Mỹ gây ra những lo ngại an ninh quốc gia.