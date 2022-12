An Đen truyền cảm hứng trên TikTok: 'Sự mộc mạc đi vào lòng người'

Trong lễ trao giải TikTok Awards Việt Nam 2022 vào tối 21.12.2022 tại TP.HCM, An Đen và gia đình Thủng Long được vinh danh là nhà sáng tạo truyền cảm hứng của năm.

6 năm trước, khi chênh vênh giữa cuộc sống thành thị bộn bề, Nguyễn Thúy An chọn về Đắk Lắk ở với mẹ vì theo cô không có mảnh đất nào dịu êm bằng quê nhà. Bất ngờ khi bén duyên với TikTok, những câu chuyện đồng quê cổ kể thường là lũy tre làng, các cụ già, những đứa trẻ hay thức quà bình dị, được hàng triệu người xem đón xem.

Điểm đặc biệt trong các video của An là những câu văn chạm đến cảm xúc của đông đảo cư dân mạng, khiến nhiều người nghĩ cô là học sinh chuyên Văn. Trong buổi gặp gỡ sau lễ trao giải với phóng viên, An Đen nói hạnh phúc vì lời văn được mọi người yêu thích.

"Cũng không phải học chuyên nhưng nói chung An viết được, bản thân An viết nghe được, chuyên Văn thì không phải nhưng bản thân An từ bé đôi khi viết Văn cũng lấy được nước mắt của bạn bè trong lớp, lấy được cảm xúc của người nghe là thành công với An rồi", An tâm sự.

Mỗi video trên kênh An Đen có từ vài trăm ngàn đến hàng triệu lượt xem, tuy nhiên, An cho biết không mất nhiều thời gian để viết ra những lời văn tâm tình này.





Năm nay, nền tảng TikTok vinh danh các nhà sáng tạo nội dung tạo ra những “giá trị độc bản” - những nhà sáng tạo có phong cách riêng biệt, tích cực và không sao chép. An Đen bày tỏ sự tâm đắc với tiêu chí của giải thưởng này.

"Nếu như bản thân mình tìm ra được điểm mạnh của mình thì mình không cần phải bắt chước ai hết trơn. Như bản thân An trước đây rất tự ti về giọng nói như vịt đực. Xong An đi học ở Nhà văn hóa Thanh Niên, thầy bảo giọng được nên An tự tin lên rồi kể chuyện trên TikTok, các bạn bảo nghe kể chuyện được đấy. Bản thân mình tưởng là khuyết điểm, ai dè là ưu điểm. Cho nên tôn vinh giá trị độc bản thì hãy là chính mình đi thì chắc chắn bạn sẽ thành công, nếu là chính mình, không cần là bản sao của ai cả", cô kể lại.

Với giải thưởng nhà sáng tạo truyền cảm hứng của năm, An Đen hạnh phúc vì thấy con đường đang đi có ý nghĩa. Cô cũng mong những bạn trẻ còn đang loay hoay giữa cuộc sống thường nhật sẽ tìm thấy niềm đam mê của chính mình để sống trọn vẹn mỗi ngày.