Tìm đến Ngự y mật phương cung đình trứ danh để chữa bệnh nan y

Phương pháp bào chế trong Ngự y mật phương đặc biệt như thế nào ?

Trong Đông y, các bậc danh y đều có chung một nhận định dùng thuốc hơn nhau ở phương thức bào chế, sao tẩm. Mục đích của bào chế là để giảm tính độc, tính hàn tà, nhiệt thực quá mức, đồng thời làm tăng dược tính của dược liệu, cuối cùng đưa thuốc vào đúng vị trí cần trị bệnh. Chẳng hạn, Bạch thược dùng sống để bổ âm, sao với giấm (có vị chua, quy kinh Can) để thuốc vào can, chữa bệnh ở can (gan).

Phương pháp bào chế muốn hiệu nghiệm cốt ở chỗ vừa đủ, non quá thì khó kiến hiệu, già quá thì mất khí vị. Để bào chế đạt được yêu cầu như trên không phải là dễ, phụ thuộc rất nhiều vào kiến thức, kinh nghiệm năng khiếu, tài năng của người bào chế: Cắt, thái dày hay mỏng, sao nên già hay non…, tất cả đều được trui rèn, đúc kết qua nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.

Các bài thuốc trong Ngự y mật phương chữa bệnh nan y nhờ vào đâu?

Một người bào chế giỏi, ngoài sự hiểu biết về dược tính, còn phải tùy theo trạng thái phẩm chất của vị thuốc, từng yêu cầu của bài thuốc mà định việc bào chế cho được vừa chừng. Bào chế các vị thuốc, phát triển thành các bài thuốc hiệu nghiệm thực sự là điều cực khó mà rất hiếm người làm được, chỉ có các bậc Ngự y đức cao vọng trọng, có tài năng thiên bẩm, nhiều kinh nghiệm thực tiễn phong phú mới có thể làm tốt được.

Các bài thuốc trong Ngự y mật phương luôn được coi là "quốc bảo", là những bài thuốc có giá trị nhất, chỉ dành riêng cho những bậc vương tôn quý tộc, đại thần tôn quý, chỉ được lưu giữ ở Thái y viện và cấm lưu truyền ra ngoài.

Ngự y mật phương là các phương pháp bào chế thuốc hiệu nghiệm nhất của ngàn năm y học cổ truyền do các bậc Ngự y trong Thái y viện sáng tạo, nhờ dày công nghiên cứu, chọn lọc, gia giảm, tinh chỉnh thành phần, sử dụng các vị dược liệu quý hiếm nhất một cách phù hợp nhất giúp bào chế ra các bài thuốc hiệu nghiệm nhất.

Dược phẩm Nhất Nhất tiếp cận và phát huy giá trị Ngự y mật phương cung đình

Trải qua những biến cố lịch sử thăng trầm theo dòng chảy thời gian, các trang bản thảo trong Thái y viện cung đình lưu trữ các bài thuốc, phương thức bào chế bí truyền mà một trong số đó là các trang bản thảo của Ngự y mật phương đã dần bị thất truyền, tản mát trong dân gian, tưởng chừng như không còn có thể phục hồi được nữa. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực phi thường, may mắn tột cùng và có cả cơ duyên trời cho, Dược phẩm Nhất Nhất đã tiếp cận được một số bộ sách da dê nguyên bản, chứa nhiều bài thuốc và phương pháp bào chế đặc biệt trong cung đình Ngự y mật phương.

Hiện nay, các chuyên gia của Dược phẩm Nhất Nhất đã phục hồi và phát triển các bài thuốc quý trong Ngự y mật phương thành các sản phẩm thuốc Đông y hiệu quả đặc biệt, khác biệt so với các sản phẩm Đông y truyền thống trên thị trường. Không sử dụng các bài thuốc, phương thức bào chế thông thường chỉ cho ra những sản phẩm chất lượng sàn sàn như nhau, các sản phẩm Đông y của Dược phẩm Nhất Nhất với nguồn gốc bài thuốc trong Ngự y mật phương, sử dụng nguồn dược liệu chuẩn theo tiêu chuẩn GACP, sản xuất tại nhà máy dược phẩm Nhất Nhất - đạt chuẩn GMP-WHO và được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải vàng chất lượng quốc gia. Các sản phẩm này đã đạt tiêu chuẩn sản phẩm Đông y thế hệ 2, cho hiệu quả thực sự, thậm chí vượt trội trong nhiều trường hợp. Nhiều nghiên cứu lâm sàng (hiệu quả của Tonka, Hoạt Huyết Nhất Nhất...) được Bộ Y tế nghiệm thu đã chứng minh điều đó.