Ngày 3.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Công an TP.HCM tìm nạn nhân trong vụ án hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Vụ án xảy ra tại địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác do Bùi Văn Tân (41 tuổi, ở H.Bình Chánh), chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến cùng đồng phạm thực hiện, thông qua thủ đoạn hô biến xe gian thành xe mới.

Theo điều tra, từ năm 2018 - tháng 12.2023, Tân thành lập 4 cơ sở kinh doanh xe máy: Cửa hàng xe máy Tân Tiến (ở xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh), Cửa hàng xe máy Tân Tiến 2 (xã Bà Điểm, H.Hóc Môn), Công ty TNHH xe máy Thảo Vân (P.Tân Thới Nhất, Q.12) và Công ty TNHH mua bán xe máy Lâm Tới (TP.Thuận An, Bình Dương).

Đến năm 2021, Tân bắt đầu câu kết với các công ty xuất nhập khẩu, cửa hàng xe máy để mua bán trái phép các phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, với giá 500.000 - 1 triệu đồng/phiếu. Sau đó, Tân thu mua các xe máy gian, không rõ nguồn gốc về và thuê người đục số khung, số máy sao cho phù hợp với thông tin trên phiếu nói trên, rồi đăng ký, tân trang lại giống với xe mới bán cho người dân.

Với phương thức, thủ đoạn trên, từ năm 2021 đến khi bị phát hiện, Tân khai nhận đã mua tổng cộng 1.500 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, bán hơn 300 xe gian cho khách hàng.

Vào cuộc điều tra, công an xác định, thu giữ được 259 xe gian do hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến bán cho khách hàng và chiếm đoạt 9,3 tỉ đồng. Với hành vi này, Bùi Văn Tân bị cơ quan công an điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Mới đây, Viện KSND TP.HCM vừa trả hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để bổ sung, tìm thêm bị hại.

Từ đó, Công an TP.HCM phát thông báo đề nghị ai là nạn nhân mua nhầm xe gian tại hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến thì nhanh chóng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (địa chỉ 268 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) gặp điều tra viên Nguyễn Thị Thùy Linh, số điện thoại 0352.060.697 hoặc cán bộ Trần Hồng Quân, số điện thoại 0376.413.356 để làm việc.

Thời hạn làm việc trước ngày 25.12, nếu quá thời hạn này nạn nhân không liên hệ đến làm việc, sau khi kết thúc điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ không có cơ sở để xem xét giải quyết quyền lợi, nghĩa vụ và các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến xe bị mài, đục số khung, số máy.