Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 1.12.2022

Không để người lao động không có tết

Việc bị cắt giảm đơn hàng xuất khẩu đột ngột khi năm hết, tết đến khiến nhiều doanh nghiệp lâm vào tình cảnh khó khăn. Thưởng tết cho người lao động đang là bài toán mà nhiều doanh nghiệp phải “cân não”.

9 ngư dân sống sót 6 ngày ở cồn cát giữa biển





Mấy ngày nay, cả làng chài ven biển xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) xôn xao vụ 9 ngư dân trên tàu cá QNg 90499 TS sống sót thần kỳ trên biển suốt 6 ngày khi không có thức ăn, nước uống trước khi được phát hiện cứu giúp.

Bắt ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó thủ tướng, liên quan vụ Việt Á

Tối 30.11, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó thủ tướng Chính phủ, về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 3 điều 356 bộ luật Hình sự, liên quan tới vụ án tại Công ty cổ phần công nghệ Việt Á.