Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 12.1.2023

TP.HCM sẽ kích hoạt bệnh viện dã chiến nếu dịch Covid-19 phức tạp

Ngày 11.1, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM có văn bản gửi UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), bệnh viện công và tư về việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023.

Chưa tết đã lo kẹt sân bay

Chật vật mãi mới “săn” được tấm vé máy bay về quê ăn tết, người lao động tiếp tục hồi hộp khi vừa chớm cao điểm mà sân bay đã bắt đầu ùn ứ.





Bắt tạm giam Cục trưởng Cục Đăng kiểm Đặng Việt Hà

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN (thuộc Bộ GTVT) để làm rõ tội “nhận hối lộ”.