Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 15.5.2022

Tài sản NFT giữa cơn sốt tỉ đô

Tăng trưởng bùng nổ trên thế giới trong năm 2021 với giá trị giao dịch được cho là lên đến hàng chục tỉ USD, tài sản ảo NFT cũng dần nóng lên tại VN nhưng các diễn biến “nóng lạnh” bất thường cùng với việc chưa có khung pháp lý rõ ràng thì người tham gia đầu tư đứng trước nhiều rủi ro. (trang 2)

Tố giác tội phạm qua mạng xã hội





Hơn 1 năm triển khai, Công an TP.HCM đã đưa vào sử dụng 29 trang mạng xã hội thuộc các phòng nghiệp vụ, công an quận huyện và 52 trang, hội nhóm của công an cấp phường, xã. Các trang mạng xã hội này được lập trên ứng dụng Zalo, Facebook, YouTube nhằm tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, tuyên truyền các quy định pháp luật, cảnh báo thủ đoạn của tội phạm và hỗ trợ người dân các thủ tục hành chính.(trang 7)

Gánh nặng trên vai mẹ

Tiếp tục loạt bài “Phụ nữ phía sau bản án” là chuyện người mẹ phải cầm cố nhà để bồi thường, mong con được giảm án. Có người mẹ dù tuổi đã già vẫn phải đi làm thuê, làm mướn để nuôi các con của bị cáo… (trang 19)