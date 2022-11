Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 18.11.2022

Câu chuyện cậu bé 11 tuổi ở Sóc Trăng rủ 3 bạn đạp xe đi tìm mẹ ở Bình Dương, mang theo nhiều vật dụng do học theo thử thách sinh tồn trên mạng gây xôn xao cộng đồng. May mắn là cả 4 em đã được đưa về nhà an toàn.