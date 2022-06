Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 21.6.2022

Dự kiến 30.6 xét xử sơ thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai

TAND H.Đức Hòa, Long An quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân” với 6 bị cáo thuộc cơ sở được Lê Tùng Vân đặt tên là Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ. Phiên tòa dự kiến vào 8 giờ ngày 30.6.

Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc trong cung ứng thuốc

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên có công văn chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc bộ; các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc, trang thiết bị y tế báo cáo về rà soát, xử lý vướng mắc trong mua thuốc và vật tư y tế.





Nguy cơ xung đột gia tăng ở eo biển Đài Loan

Những động thái mới của Trung Quốc làm gia tăng lo ngại về viễn cảnh Bắc Kinh dùng vũ lực “tái thống nhất” Đài Loan. Trong đó có việc hạ thủy tàu sân bay thứ ba với tên gọi “Phúc Kiến”, cũng là tên tỉnh nằm đối diện Đài Loan.