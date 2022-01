Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 5.1.2022

Phục hồi kinh tế, bảo vệ người yếu thế

Lần đầu tiên, Chính phủ trình Quốc hội một chương trình tổng thể để phục hồi và phát triển KT-XH với quy mô ước hơn 12 tỉ USD (291.000 tỉ đồng). (trang 2)

Bộ Công an vào cuộc vụ CDC Bình Phước mua kit test Việt Á

Ngày 4.1, Sở Y tế tỉnh Bình Phước xác nhận Bộ Công an đã đến làm việc với Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Phước liên quan việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm của Công ty Việt Á. (trang 5)





Khởi tố vụ án tại Tịnh thất Bồng Lai để điều tra nhiều tội danh

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi lợi dụng việc nuôi trẻ để trục lợi và nhiều tội danh khác xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai. (trang 21)