Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 5.10.2021

Đi lại liên tỉnh bình thường mới

TP.HCM đã chủ động gửi 2 phương án liên quan đến việc đi lại của người lao động giữa TP.HCM với 4 tỉnh giáp ranh (Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh) cho các tỉnh này xem xét, thống nhất triển khai. Đến nay, các tỉnh, thành nói trên cơ bản thống nhất, chỉ riêng Bình Dương, Long An chấp thuận một phần.

Hàng vạn người từ TP.HCM và Đông Nam bộ về quê tự phát: Kế hoạch đón người dân bị ảnh hưởng

Nhiều tỉnh, thành khu vực ĐBSCL đã lên kế hoạch tổ chức đón người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 từ TP.HCM, Long An và các tỉnh Đông Nam bộ về quê. Tuy nhiên, do mấy ngày qua, lượng người tự phát về quê ồ ạt nên kế hoạch này bị ảnh hưởng không nhỏ.





Nhiều ngành đứng trước nguy cơ thiếu nhân lực

Trong khi các ngành “nóng” thu hút quá đông thí sinh thì nhóm ngành về nông lâm nghiệp, địa chất, khí hậu, môi trường có quá ít thí sinh nộp hồ sơ khiến cho các chuyên gia lo lắng một số lĩnh vực sẽ thiếu hụt nguồn lao động trong tương lai.