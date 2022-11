Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 8.11.2022

Hàng chục ngàn tỉ tham nhũng chưa thể thu hồi

Thu hồi tài sản tham nhũng đã có chuyển biến tích cực song các đại biểu Quốc hội cho rằng cần có giải pháp căn cơ nhằm bịt các kẽ hở về kiểm soát tài sản, thu nhập hay ưu tiên xử lý kinh tế nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này. (trang 2)

Nghệ thuật lưới lùng

Tiếp tục loạt phóng sự “Mưu sinh trên đầm An Khê”. Sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn viết vào năm 1776 có nói về đầm Cẩm Khê (nay là đầm An Khê). Theo đó, tiền thuế đầm An Khê cao hơn hẳn các đầm khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Điều này cho thấy, từ xưa lượng cá tôm nơi đây khá dồi dào. (trang 14)





Kinh nghiệm thu hồi di sản văn hóa từ các nước

Tiếp theo loạt tư liệu “Chuyện cổ vật hồi hương” là chuyện nhiều quốc gia tham gia sâu rộng vào thị trường quốc tế, giao lưu hàng hóa qua biên giới ngày càng nhiều, khiến cho việc giám sát nạn buôn lậu cổ vật rất khó khăn. (trang 18)