Nhà ở xã hội: Minh bạch thông tin để triệt tiêu lừa đảo

Chủ đầu tư treo thông báo cảnh báo lừa đảo trước dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt Ảnh: Đình Sơn

Nhà ở xã hội được xây dựng để hỗ trợ những người gặp khó khăn về nhà ở nhưng lại trở thành mảnh đất màu mỡ cho kẻ xấu trục lợi. Đau lòng hơn, những người nghèo đang chật vật tìm một mái nhà để an cư lại là người hứng chịu thiệt hại nặng nề khi bị lừa hàng trăm triệu đồng.

Chủ động ứng phó thuế bổ sung của Mỹ

Việt Nam và Mỹ đang tích cực đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Việc Mỹ đề xuất thuế bổ sung tối đa với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam có thể lên đến 35% đang là vấn đề được nhiều người quan tâm. Trao đổi với Báo Thanh Niên, nhiều doanh nghiệp và chuyên gia tỏ ra khá bình tĩnh, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm chủ động ứng phó.

Nguy cơ xung đột Nga - Ukraine leo thang

Khói bốc lên sau một vụ không kích tại Kyiv rạng sáng 26.11 ẢNH: AFP

Đặc phái viên Mỹ cảnh báo về nguy cơ leo thang sau các vụ tấn công nhắm vào tàu Nga tại Baltic và Địa Trung Hải.