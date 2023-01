Tình hình Covid-19 ngày 17.1: Trung Quốc buộc một số nước xét nghiệm trước khi nhập cảnh

Hoàn Cầu thời báo ngày 16.1 đưa tin các đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, Nga, Brazil, Singapore, Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc thông báo rằng từ ngày 17.1, du khách đến Trung Quốc phải xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành.

Đây là một thay đổi lớn đối với việc kiểm soát biên giới của Trung Quốc. Trước đó, Trung Quốc khi quyết định giảm cấp ứng phó với Covid-19 cho biết người nhập cảnh vào nước này từ ngày 8.1.2023 không còn phải xét nghiệm PCR và người có sức khỏe bình thường không còn phải trải qua bất kỳ quy trình cách ly nào.

Các đại sứ quán trên cho biết yêu cầu mới đặt ra nhằm phản ứng với các biện pháp tạm thời liên quan tới việc đi lại giữa Trung Quốc và các nước này. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tuyên bố hạn chế du khách đến từ Trung Quốc vì lo ngại rằng sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc có thể dẫn đến các biến thể mới.

Đáp lại, Trung Quốc đã đình chỉ cấp thị thực ngắn hạn cho công dân Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời thông báo quyết định sẽ được đánh giá lại sau khi hai nước dỡ bỏ các biện pháp hạn chế nhắm vào người đến từ Trung Quốc.





Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 16.1 cho biết cơ quan này sẽ tăng cường tài trợ cho công tác phòng ngừa và kiểm soát Covid-19. Bộ Tài chính cũng thúc giục các cơ quan tài chính địa phương đẩy mạnh trợ cấp đến các vùng nông thôn và khu vực nghèo.

Cùng ngày 16.1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị Trung Quốc theo dõi số ca tử vong bất thường (excess death) do Covid-19 để có được bức tranh đầy đủ hơn về tác động của sự gia tăng số ca nhiễm tại đây. Trung Quốc chưa phản ứng trước thông tin này.

Khuyến nghị được đưa ra sau khi Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 14.1 công bố số liệu mới nhất về các trường hợp tử vong liên quan đến dịch Covid-19. Theo đó, nước này đã ghi nhận tổng số 59.938 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 8.12.2022 đến ngày 12.1.2023.

WHO cũng cho biết Tổng giám đốc tổ chức Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 15.1 đã có cuộc nói chuyện với Giám đốc NHC Mã Hiểu Vĩ về làn sóng lây nhiễm mới nhất tại nước này. Hiện WHO chưa đưa ra thời gian cho cuộc họp tiếp theo giữa hai quan chức y tế này, nhưng khẳng định WHO sẽ tiếp tục đưa ra kời khuyên và hỗ trợ Trung Quốc.

Việt Nam trong ngày 16.1 đã ghi nhận 27 ca mắc Covid-19. Con số này tăng nhẹ so với hôm 15.1 và nhiều gấp hơn 2 lần số bệnh nhân khỏi bệnh. Việt Nam cũng tiếp tục không ghi nhận số người chết do bệnh này.