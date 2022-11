Tố My bị tố bắt chước Như Quỳnh: Nhạc sĩ “ruột” giọng ca Duyên phận nói gì?

Thời gian qua, Tố My luôn bị so sánh với Như Quỳnh bởi chất giọng có những nét tương đồng, và cả hai cùng hát thể loại dân ca, olero. Thậm chí, các tiết mục của Tố My cũng khiến fan của hai bên xảy ra tranh cãi dữ dội, cho rằng cô bắt chước đàn chị.

Nguyên nhân đầu tiên xuất phát từ việc tham gia chương trình Biến hóa hoàn hảo, Tố My đã hóa thân thành Như Quỳnh. Nhiều khán giả cho rằng từ vụ việc trên mối quan hệ của cả hai đã rạn nứt. Tuy nhiên chính sự góp mặt của Tố My trong đêm liveshow của Như Quỳnh vào ngày 12.11 đã phần nào trả lời về tin đồn đó. Ca sĩ Như Quỳnh và Tố My đã thẳng thắn chia sẻ trong buổi gặp gỡ khán giả trước thềm liveshow diễn ra.

Về phía Tố My, cô cho biết cố nghệ sĩ Phi Nhung và ca sĩ Như Quỳnh là hai tượng đài âm nhạc mà bản thân may mắn có cơ hội làm việc và gặp gỡ thần tượng.

Tại sự kiện chuẩn bị ra mắt liveshow, nhạc sĩ Tùng Châu nổi tiếng với vai trò hòa âm cho các ca khúc đình đám cũng có những chia sẻ về giọng ca Người tình mùa đông.





Trước thềm liveshow diễn ra nữ ca sĩ đã dành thời gian gặp gỡ với khán giả để nói về chương trình mình tâm quyết, mong muốn mang đến những trải nghiệm âm nhạc chỉn chu cho người hâm mộ. Buổi chia sẻ về liveshow có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: Hồng Đào, Mai Tiến Dũng, Nam Thư, Tố My, Nhà sản xuất âm nhạc - Phù thủy âm nhạc Tùng Châu, NTK Việt Hùng,...

The best of Như Quỳnh không phải là liveshow đầu tiên của nữ ca sĩ ở Việt Nam. Tuy nhiên, đây sẽ là lần đầu tiên Như Quỳnh kết hợp với các giọng ca trẻ nổi tiếng của làng nhạc Việt như Lương Bích Hữu, Noo Phước Thịnh, Tố My. Sân khấu đó sẽ là nơi trình làng các tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp như: Người tình mùa đông, Duyên phận, Nếu đời không có anh,..

Đúng như tinh thần khi các phiên bản tốt nhất gặp nhau, những "The Best Of..." tụ hội tại một tâm điểm và cùng thăng hoa nghệ thuật. Nhạc sĩ hải ngoại Tùng Châu sẽ là người hòa âm chính cho các bài hát được cất lên trong show diễn của Như Quỳnh.