Tòa bác hầu hết đơn kiện của anh trai Mariah Carey về cuốn hồi ký

Hãng Reuters đưa tin, trong một quyết định dài 29 trang công bố hôm 17.2, thẩm phán Barbara Jaffe của Tòa án Tối cao Manhattan cho biết Morgan Carey chỉ có thể kiện em gái Mariah Carey vì những đoạn trong hồi ký ghi anh ta phân phối cocaine cho “người đẹp” và ngụ ý rằng Morgan có thể “bị ngồi tù vì một tội nghiêm trọng”.

Nhưng thẩm phán cũng bác bỏ các cáo buộc về 7 phần khác trong sách bao gồm một đoạn thảo luận về cuộc khẩu chiến giữa Morgan Carey và cha buộc cảnh sát phải can thiệp. Morgan Carey lớn hơn em gái Mariah Carey 9 tuổi, không cho thấy anh ta phải chịu “thiệt hại nghiêm trọng” về uy tín.

Thẩm phán cũng bác bỏ cáo buộc chống lại hai nhà xuất bản phát hành cuốn hồi ký, tuyên rằng không có gì chứng minh hai nhà xuất bản cuốn hồi ký biết những đoạn đang tranh chấp là sai hoặc không đúng sự thật nhưng vẫn phát hành. Luật sư của Morgan Carey, Mariah Carey và hai nhà xuất bản đã từ chối bình luận vụ việc.





Cuốn hồi ký của Mariah Carey mang tên The Meaning of Mariah Carey (Ý nghĩa của Mariah Carey) mô tả tuổi thơ nghèo khó và những khó khăn trong sự nghiệp đầu đời của nữ ca sĩ 53 tuổi, nổi danh với các ca khúc như Vision of Love, One Sweet Day, All I Want for Christmas Is You…

Các bị cáo bao gồm đồng tác giả cuốn hồi ký – danh ca Mariah Carey cùngMichaela Angela Davis, hai nhà xuất bản Macmillan và Andy Cohen Books.