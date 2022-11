Tóc Tiên ‘nâng cấp’ dòng nhạc sở trường trong album ‘Cong’

Album Cong của Tóc Tiên có tổng cộng 8 ca khúc: Intro Cong, 1 cọng tóc mai, 906090, Like This Like That (ft.tlinh), Khá khen, Bồng bềnh, Nếu anh là em và Am I Clear (ft.Trọng Hiếu). Đây không phải album vật lý đầu tiên của Tóc Tiên trong sự nghiệp, song, là một dự án dài hơi được nữ ca sĩ đầu tư mạnh tay nhất từ trước đến nay.

Tóc Tiên chia sẻ: "Cong là một dự án đã được Tiên cùng ê-kíp ấp ủ, đầu tư rất nhiều chất xám, ‘của cải’ và đặc biệt là thời gian. Chính vì thế, Tiên đã dành một buổi showcase để ‘chào đón’ Cong ra mắt khán giả; và việc trình diễn trực tiếp các ca khúc trong một không gian được thiết kế, trang hoàng đúng theo concept Cong sẽ càng giúp tinh thần, màu sắc cũng như ‘tâm tư’ của mình ‘chạm’ đến mọi người một cách chân thật nhất".

Ngay từ cái tên, album Cong đã để lại ấn tượng bởi sự ngắn gọn, súc tích và có phần cợt nhả, bông đùa. Cong là từ ngữ đầu tiên “nảy” ra khi nữ ca sĩ lựa chọn tên gọi cho một dự án nói về những khía cạnh khác nhau của một người phụ nữ. Đối với giọng ca 906090, đây là một từ thể hiện tinh thần vừa mềm mại, vừa cứng rắn; vừa khuôn khổ nhưng không kém phần táo bạo. Sự “không hoàn hảo” được thể hiện rõ nét, bởi “cong” tức là vẫn chưa được “tròn”. Hay đúng hơn là “vì Cong, chúng ta không cần thiết phải ‘tròn để trở nên hoàn hảo” - Tóc Tiên chia sẻ.

Album Cong: Khi phụ nữ "nhìn" và "hát" về phụ nữ

Concept được Tóc Tiên và ê-kíp thực hiện cho dự án tâm huyết lần này cũng nhận về nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Lấy cảm hứng từ 4 câu thành ngữ, tục ngữ thường dùng để “xem tướng” nữ giới, album Cong là sự tái hiện những quan niệm thời “ông bà ta” về nữ giới dưới góc nhìn của một người phụ nữ cá tính và hiện đại. Các quan niệm, tiêu chuẩn về tính cách và cơ thể của phụ nữ như “thắt đáy lưng ong”, “tai lá mít, đít lồng bàn”, “cá tươi xem lấy đôi mang/Người khôn xem lấy đôi hàng tóc mai” và “đàn bà miệng rộng, điếc tai xóm giềng” được Tóc Tiên thể hiện trong album Cong bằng những hình ảnh, phong cách phóng khoáng, táo bạo, hướng đến sự tôn trọng, tôn vinh những vẻ đẹp khác biệt của mỗi người.

Thông điệp và hình ảnh người phụ nữ là một đề tài không mới trong bối cảnh Vpop 2022. Tuy nhiên, Tóc Tiên khẳng định album lần này không phải là một tuyên ngôn “đao to búa lớn” về “nữ quyền”. Thay vào đó, Cong có một hướng đi riêng khá trực diện, thẳng thắn cùng một chút trào phúng; khi khai thác những khía cạnh táo bạo, mạnh mẽ và “bản năng” hơn của phái nữ qua góc nhìn của một nghệ sĩ nữ.

Về phần âm nhạc, Cong được “thành hình” bởi đội ngũ sản xuất âm nhạc có tiếng như: Mew Amazing, Touliver, Hứa Kim Tuyền, Tín Lê. Bên cạnh đó là sự tham gia của một gương mặt thuộc thế hệ Z với những ca khúc được giới trẻ và người hâm mộ indie yêu thích - Charles. Trở lại với thế mạnh dance/electronic, tuy nhiên các ca khúc của Cong được “thêm thắt” nhiều chất liệu khác nhau, hoàn toàn thoát khỏi những sáng tác mang phong cách sôi động, bùng nổ như Ngày mai hay Big girl don't cry.

So với các single như 1 cọng tóc mai hay 906090, khía cạnh trào phúng, gai góc và “xéo xắt” của bộ đôi Tóc Tiên - Mew Amazing được phát huy mạnh mẽ hơn khi đặt trong bối cảnh của toàn bộ album Cong. Nếu 1 cọng tóc mai thể hiện thông điệp về các mối quan hệ độc hại, gây ấn tượng bởi những câu hát “sắc bén” như “Anh muốn các cô rơi lệ thành một dòng sông, anh mới thích đúng không”.





906090 là sự đấu tranh cho những bất công, định kiến mà phụ nữ phải gánh chịu nhưng với tinh thần vừa thẳng thắn, vừa trào phúng và có chút giễu cợt, mỉa mai. Thì với Khá khen, tinh thần trào phúng và táo bạo lại được “đẩy” lên cao hơn. Cô gái trong bài hát vừa dễ thương, vừa cá tính, lém lỉnh và không ngại thể hiện những cảm xúc mãnh liệt nhưng vô cùng chân thật của mình. Sự kết hợp giữa Synth Pop và Disco giúp Khá khen bắt kịp dòng chảy Retro Pop và Indie pop, Synth pop - những âm thanh đang thống trị trên các bảng xếp hạng Âu - Mỹ. Đồng thời mang đến nhiều năng lượng sôi nổi, phù hợp với định hướng hiện tại của nữ ca sĩ.

Trong khi đó, Am I Clear kết hợp cùng Trọng Hiếu lại có sự kết nối rộng hơn đến thế hệ trẻ, thể hiện góc nhìn hiện đại, bản lĩnh trong hành trình chống lại định kiến, theo đuổi đam mê.

Like this like that đánh dấu lần kết hợp đầu tiên giữa Tóc Tiên và 2 nghệ sĩ thế hệ Z: rapper tlinh và bộ đôi producer Charles Huỳnh - Kim Chi Sun. Đây cũng là track nhạc nhiều thách thức đối với Tóc Tiên khi thử sức với R&B - dòng nhạc mà nữ ca sĩ chưa từng trải nghiệm. Dưới sự hướng dẫn tận tình của Charles và Kim Chi Sun, Like this like that vẫn giữ được tinh thần đặc trưng, đậm chất US-UK nhưng không quá gượng ép, đối lập với cách xử lý bài hát của Tóc Tiên. Bên cạnh đó, Tóc Tiên và rapper tlinh đã mang đến một trải nghiệm âm nhạc khá thú vị khi kết hợp giữa tinh thần gen Z trẻ trung, tươi mới cùng sự trưởng thành, quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.

Điểm rơi của album Cong thuộc về Nếu anh là em - một ca khúc thuần ballad giữa các track nhạc sôi động, năng lượng. Vì thế, “tính nữ” đang được thể hiện khá mạnh mẽ, quyết liệt của Cong cũng được cân bằng bởi giai điệu piano du dương, sâu lắng. Đồng thời, góc nhìn khi “đặt bản thân vào vị trí của đối phương” của ca khúc cũng tạo được sự đồng cảm lớn.

“Nếu anh là em giống như một nốt lặng trong album Cong sau một loạt những ca khúc cực ‘sung’ trước đó. Tiên đã phải ‘đấu tranh’ với Touliver và Mew Amazing cũng khá nhiều lần để có thể đưa Nếu anh là em vào Cong. Đối với Tiên, Nếu anh là em là một áp lực lớn khi có nhiều quãng quá rộng và yêu cầu rất nhiều cảm xúc. Lạ thay, phiên bản xuất hiện trong album lại là một trong những bản thu demo đầu tiên của Tiên” - Tóc Tiên chia sẻ.

Bồng bềnh - một sáng tác của Rhymastic trở thành điểm đặc biệt của album. Bên cạnh giai điệu pop vừa quen, vừa lạ khi được phối thêm nhiều chất liệu, Bồng bềnh còn gây ấn tượng bởi ca từ gợi cảm, giàu chất thơ. Tóc Tiên cho biết, đây vốn là ca khúc được nam rapper giữ lại để tự thể hiện. Tuy nhiên, chính những cảm xúc tình yêu nóng bỏng, nồng nhiệt và đầy khơi gợi dưới góc nhìn của một người đàn ông đã thôi thúc Tóc Tiên phải “làm mọi cách” để được Rhymastic đồng ý.

Với sự kết hợp chỉn chu giữa âm nhạc, hình ảnh và thông điệp, album Cong không dừng lại ở vai trò thể hiện những thay đổi, “nâng cấp” của Tóc Tiên trong sự nghiệp âm nhạc, đó là: Hơn cả sự thể nghiệm, dấn thân vào những màu sắc mới hay một lần nữa khẳng định thế mạnh ở Dance/Electronic. Đồng thời, “phản chiếu” suy nghĩ về giá trị “tính nữ" trong xã hội ngày nay: vừa mềm mại, lấp lánh như trang sức, lại vừa sắc bén táo bạo như lưỡi dao.