Tối mùng 3 tết, trận mưa xuân lớn bất ngờ xuất hiện ở TP.HCM

Chiều mùng 3 tết, TP.HCM trời đang dịu mát, nhiều người ra đường du xuân thì đến khoảng 19 giờ bất ngờ cơn mưa lớn ập đến. Mưa xảy ra trên diện rộng, tại khu vực Q.10, 11 trời mưa với lượng khá lớn, mưa thành từng đợt và kéo dài 20 - 30 phút.

Cùng thời điểm đó, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cũng phát đi bản tin cảnh báo về khả năng xuất hiện giông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực Nam bộ. Bản tin cho biết: Qua theo dõi ảnh mây vệ tinh cho thấy, mây giông đang phát triển và gây mưa kèm theo giông trên khu vực các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM, Long An, Kiên Giang.

Theo bản tin, trong những giờ tới mây giông tiếp tục phát triển gây mưa, mưa rào có nơi kèm giông. Sau đó, mưa có khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 3 - 10mm, có nơi trên 15mm, trong cơn giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh cấp 5 - 6.

ThS Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết: Đây là hiện tượng mưa xuân. "Tôi cũng khá bất ngờ vì lượng mưa tại TP.HCM tương đối lớn. Nguyên nhân, do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh từ phía bắc tăng cường xuống phía nam. Không khí lạnh gặp các ổ mây giông nằm trên rãnh thấp xích đạo đang vắt ngang khu vực Nam bộ gây mưa", bà Lan giải thích nguyên nhân.

Theo bà Lan, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ của TP.HCM đêm nay có thể xuống mức 22 độ C. Trong vài ngày tới, mưa xuân vẫn còn xuất hiện ở một vài nơi ở Nam bộ. Ngày mai 25.1 mưa chủ yếu ở các tỉnh miền Tây. Đến khoảng thứ năm, thứ sáu (26 - 27.1), nhiệt độ về đêm có thể giảm thêm 1 - 2 độ C, xuống mức 20 - 21 độ C và mưa có thể xuất hiện nhiều hơn với lượng mưa khá lớn vào ngày thứ 6 (27.1).





Nhiều người cho biết, ngày mùng 2 tết mưa xuân với lượng tương đối khá cũng đã xuất hiện ở một số nơi tại Kiên Giang.

Bà Lan lưu ý thêm, trên khu vực biển từ Nam Trung bộ xuống tới Cà Mau, biển động mạnh, gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 8 - 9 và sóng biển cao 4 - 5m; ngư dân đi chuyến biển đầu năm cần chú ý an toàn.