Chọn du lịch hay an toàn?

C ó lẽ thay vì kiên quyết bỏ ó lẽ thay vì kiên quyết bỏ cà phê đường tàu , Bộ GTVT và Hà Nội nên tính tới việc tạo hành lang an toàn cho loại hình du lịch khá độc đáo này - như một điểm nhấn cho du lịch Hà Nội nhưng không gây nguy hiểm “thót tim” những người lái tàu.

Lái tàu Nguyễn Hữu Nam, Xí nghiệp đầu máy Hà Nội, vẫn không quên được thời khắc phải giật phanh khẩn cấp khi tàu qua phố Phùng Hưng chiều 6.10. Nữ du khách người châu Á đứng sát đường ray, quay lưng lại để selfie bất chấp những hồi còi hú dài cảnh báo.

Từ góc độ quản lý ngành đường sắt , ông Đoàn Duy Hoạch, Phó tổng giám đốc Tổng công ty đường sắt VN, tỏ ra lo ngại khi các quán cà phê ven đường sắt có chiều hướng tăng mạnh, trong khi các đoàn tàu chạy hằng ngày qua lại đi phía nam và phía bắc Hà Nội khá nhiều, nguy cơ mất an toàn rất cao. Song ở góc độ khác, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô VN, cho rằng Hà Nội nên có giải pháp quản lý các quán cà phê đường tàu chứ không đơn giản là xóa hết, mà khảo sát thực tế vị trí nào có hành lang đủ an toàn thì có thể cho tồn tại các quán cà phê.

Trên thực tế, ngành đường sắt có lý khi lo lắng những hiểm họa tai nạn có thể bất chợt xảy ra, nhưng những người làm du lịch hoặc người dân Hà Nội cũng có lý khi mong muốn được giữ lại một điểm nhấn của TP.

Trước Hà Nội, Đài Loan đã rất thành công khi khai thác được du lịch đường tàu tại làng cổ Thập Phần. Song, với Hà Nội, do bị lấn chiếm dần qua từng năm, hành lang an toàn đường sắt qua nội đô TP còn lại rất hẹp. Hà Nội và ngành đường sắt có thể ngồi lại tính toán lại khung giờ tàu chạy (sáng sớm hoặc đêm), cấm bán hoặc rào chắn trong một số khung giờ. Trên thực tế, dù Bộ GTVT và Hà Nội ra lệnh cấm, nhưng lệnh cấm có thể bị phá vỡ trong thời gian ngắn do nhu cầu là rất lớn. Càng cấm người dân càng tò mò. Bởi thế, thay vì cấm, nghĩ một phương án phù hợp, vừa đảm bảo an toàn vừa tăng giá trị du lịch cho Hà Nội là điều mà cơ quan quản lý nên quan tâm.