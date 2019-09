Để Hội An 'hội tụ an lành'

C

hính quyền và người dân Hội An rất cầu thị, sẵn sàng nhận cái dở, cái sai để điều chỉnh, tự hoàn thiện mình hơn..., làm cho hình ảnh Hội An ngày càng thân thiện, gần gũi hơn”, văn bản viết. Phòng VH-TT TP.Hội An khẳng định, chính quyền TP không ủng hộ và phần lớn nhân dân Hội An cũng không đồng tình với hiện tượng này. Nói một cách dễ hiểu, “bún mắng cháo chửi” sẽ không có đất sống ở một nơi được xem là “nhân tình thuần hậu” như Hội An.