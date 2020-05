S au loạt bài au loạt bài Giang hồ cưỡng chiếm đất công phản ánh tình hình mất an ninh trật tự và công nhiên chiếm đất nhà nước của cặp vợ chồng Nữ - Đoàn (tức Trần Thị Ngọc Nữ, 43 tuổi và Trần Văn Đoàn, 44 tuổi, hộ khẩu TP.HCM; đến Mũi Né tạm trú) gây ra, đăng trên Báo Thanh Niên , là người được phân công theo dõi diễn biến vụ việc, tôi tiếp tục ghi nhận thêm ý kiến của người dân và cán bộ địa phương.

Đa phần ý kiến đều nói rằng “mong cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận nhanh chóng vào cuộc, để Mũi Né bình yên, công lý được thực thi”. Phải hiểu được tâm lý của người dân nơi đây trong bối cảnh: Vợ chồng Nữ - Đoàn sang nhượng giấy tay trái pháp luật, bao chiếm đất do nhà nước quản lý, rồi xây nhà, cho thuê , sang nhượng để hưởng lợi trong thời gian dài, mặc dù người dân đã có nhiều đơn thư tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng. Đối với những người tranh chấp đất với vợ chồng Nữ - Đoàn, cặp vợ chồng này sẵn sàng xô xát, thậm chí kêu giang hồ đến “giải quyết” xung đột.

Một số nhân chứng kể lại, họ không thể quên những hình ảnh không khác gì trong phim “xã hội đen”, xảy ra vào các ngày 22 và 23.9.2017. Lúc ấy, Nữ - Đoàn thuê hàng chục giang hồ, có kiếm, mã tấu đến KP.Long Sơn (P.Mũi Né, TP.Phan Thiết) để “xử lý” những người dân dám tranh chấp đất với mình

Hồ sơ mà chúng tôi có được cho thấy, “cuộc xung đột” ngày 23.9.2017 do vợ chồng Nữ - Đoàn thuê gần 20 tay giang hồ, do Nguyễn Quốc Huy, Phạm Văn Tuấn (tức Tuấn “khủng long”, trú Bà Rịa-Vũng Tàu) và Trần Thanh Lộc (ở Nam Định) cầm đầu, đến Mũi Né gây náo loạn khiến công an phải nổ súng can thiệp.

Sự việc ấy, xảy ra giữa “thanh thiên bạch nhật”! Chưa hết, Nữ còn đến tận trụ sở UBND P.Mũi Né “giật” lại biên bản vi phạm lấn chiếm đất nhà nước do cán bộ phường lập để xử phạt hành chính mình (ngày 15.11.2018). Nhưng, ngay cả khi có các biên bản, báo cáo từ UBND P.Mũi Né, cấp ủy và chính quyền TP.Phan Thiết vẫn “rề rà” cho đến khi có loạt bài đăng trên Thanh Niên.

Những sự việc có dấu hiệu bất thường như vừa nêu, cần phải được làm rõ, công khai, minh bạch và tất nhiên đúng quy định pháp luật, kể cả những thắc mắc lâu nay của người dân Mũi Né: Có hay không sự tiếp tay, “bảo kê” cho cặp vợ chồng “coi trời bằng vung này”?