Giang hồ dọa bắn

T ừng chứng kiến tình cảnh tương tự với nhiều gia đình, tôi thấu hiểu nỗi lo sợ của các nạn nhân và sự bất an khi tai họa từ “trên trời” ập xuống.

Năm 2018, tôi được phân công tìm hiểu câu chuyện nhiều gia đình ở xã Hưng Tây (H.Hưng Nguyên, Nghệ An) bị một nhóm côn đồ liên tục “khủng bố” để đòi trả nợ thay cho con cái họ.

Tuy nhiên, chỉ có 2 gia đình trình báo công an, nhiều gia đình khác phải “ngậm đắng” trả nợ vì sợ bị trả thù . Đến nay, ông Võ Đình T. (ngụ xã Hưng Tây) vẫn khẳng định với tôi, “đó là những ngày khủng khiếp” với gia đình ông. Còn Trưởng công an xã Hưng Tây nói: “Khi biết công an xã theo dõi, nhóm này còn đe dọa sẽ bắn chết tôi nếu bước ra khỏi xã”.