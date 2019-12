'Ma giáo mặt đen', từ hoang mang đến trào lưu ngớ ngẩn

N hiều thông tin sau đó cho rằng người này có nhiều “đồng đội” đi khắp phố phường để xin tiền bằng cách giơ chiếc đĩa mà không nói gì; thậm chí còn có những hành động khiếm nhã như nhổ nước bọt, sờ vào chỗ nhạy cảm của người khác... Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) đã tổ chức truy tìm “cái bang” này để làm rõ nhân thân, lai lịch nhưng gã đã biến mất khỏi địa bàn.

Trong khi dư luận còn đang tò mò về hành tung bí ẩn của “ ma giáo mặt đen ” thì nhiều thành phần, từ nghệ sĩ, giới trẻ cho đến các YouTuber, “thánh câu like ”... đã “thần tượng hóa” người này, biến hình ảnh “ma giáo mặt đen” thành trào lưu ngớ ngẩn. Họ bôi đen mặt mình, ăn mặc quái dị để đổi về những nút like, view, những comment hư ảo, và rồi bị cộng đồng lên án, dân tình hoang mang; thậm chí nhiều người bị cơ quan chức năng “sờ gáy”.

Đơn cử, Hưởng “râu” (42 tuổi, ngụ H.Ba Vì, Hà Nội) đã dàn dựng 2 video thất thiệt về “ma giáo mặt đen” để câu view và đã bị công an mời lên làm việc; Nguyễn Trọng Xuân (19 tuổi, ngụ H.Thanh Hà, Hải Dương) phải bỏ trốn vì bị xúi giục hóa trang thành “ma giáo mặt đen” chụp ảnh câu like; Nguyễn Văn Nguyên (ngụ H.Yên Thành, Nghệ An) bị xử phạt hành chính 300.000 đồng vì hóa trang thành “ma giáo mặt đen” để đi ăn xin... Đặc biệt, ca sĩ Chi Dân cũng bị cộng đồng phản ứng quyết liệt khi cải trang thành “ma giáo mặt đen” để... mua vui.