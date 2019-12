Mối nguy dược liệu bã xác, độc hại

V ụ việc này khiến người viết liên tưởng đến câu chuyện cách đây vài năm, khi có lần đi thực địa một vùng trồng dược liệu ở Hà Giang. Lãnh đạo công ty dược liệu này cho biết dược liệu trồng ở Hà Giang chất lượng cao, nhưng khổ nỗi không bán trong nước được do giá cao; không thể “thắng” khi đấu thầu do không thể cạnh tranh với giá bỏ thầu “rẻ như bèo” của dược liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Do vậy, công ty chỉ có thể xuất khẩu đi nước ngoài, đa số là Nhật...

Từ nhiều năm nay, các chuyên gia đã cảnh báo chất lượng dược liệu từ Trung Quốc, đặc biệt là dược liệu nhập đường tiểu ngạch, nhập lậu. Dược liệu được nhập qua những con đường này không chỉ không được kiểm soát về chất lượng mà còn gây hại cho người dùng, do chứa nhiều tạp chất, hóa chất bảo quản chống nấm mốc (lưu huỳnh), chất nhuộm màu... Đáng chú ý, lưu huỳnh được dùng trong bảo quản thuốc đông y, sấy khô dược thảo nhưng với liều lượng thấp. Nếu dùng quá liều, lưu huỳnh có thể gây hại nhiều cơ quan, như: hệ thần kinh, tiêu hóa, hô hấp và hệ tiết niệu, làm suy gan, thận. Những người có các cơ quan tạng phủ suy yếu mà sử dụng thuốc đông y có quá nhiều lưu huỳnh thì rất nguy hiểm, như: người đái tháo đường, suy thận, hen suyễn...

Một nỗi lo khác, không ít loại dược liệu nhập về qua đường tiểu ngạch thực chất chỉ là phần “bã xác”, còn phần tinh chất đã bị chiết xuất gần như toàn bộ. Từng có thời điểm, chuyên gia cảnh báo việc người dân Việt Nam trồng dược liệu bán cho Trung Quốc với giá rẻ, sau đó thương nhân Việt Nam nhập về giá cao bán lại trên thị trường nhưng loại dược liệu nhập về chất lượng rất kém và có dấu hiệu bị “rút ruột”.