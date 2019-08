Nỗi oan lơ lửng

H ơn 50 năm qua, bà và các con liên tục kêu oan cho chồng, cha mình là ông Dương Ngọc Chánh.

Theo hồ sơ , giữa năm 1968, ông Chánh (sinh năm 1924), làm nghề y và dạy học, bị an ninh xã Mỹ Đức sát hại vì nghi làm gián điệp, chống phá cách mạng. Cái chết oan của ông Chánh đã đẩy gia đình bà Cầu vào thảm cảnh.

Từ 1980 đến 2009, qua xác minh, Công an H.Phù Mỹ rồi Tổng cục An ninh (Bộ Công an), Ban Tổ chức T.Ư đều kết luận ông Chánh không phải là cộng tác viên của địch. Nhiều người hoạt động cùng thời cũng khẳng định ông Chánh là người của cách mạng nhưng bị giết oan.

Mặc dù Huyện ủy Phù Mỹ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định đã yêu cầu Đảng ủy xã Mỹ Đức triển khai thực hiện kết luận của Ban Tổ chức T.Ư về việc minh oan cho ông Chánh nhưng xã này vẫn giữ nguyên quan điểm ông Chánh có tội nên không tổ chức thực hiện. Thành ra, với nhân dân địa phương, cái án oan của ông Chánh vẫn còn lơ lửng.

Và điều bà Cầu lo lắng, sợ đến ngày mình ra đi vẫn chưa giải nỗi oan cho chồng đã thành sự thật. Ngày 28.8.2019, ông Dương Minh Trị, con trai của bà Cầu và ông Chánh, báo tin cho chúng tôi rằng mẹ ông đã qua đời ở tuổi 88. Bà Cầu là mẹ liệt sĩ, bản thân bà được thưởng Huân chương Kháng chiến hạng ba.

Nghe tin bà mất, chúng tôi đến viếng để chia sẻ với gia đình. Nhìn di ảnh của người mẹ liệt sĩ ra đi mà chưa thể hoàn thành tâm nguyện cuối đời: giải oan cho chồng, chúng tôi không thể nén xúc động và tâm tư: một vụ việc đã được làm sáng tỏ, được các cơ quan T.Ư, cấp tỉnh, huyện kết luận và yêu cầu thực thi nhưng cấp dưới không thừa hành nhiều năm nay mà vẫn không có bất kỳ một biện pháp nào xử lý? Phải chăng ở nơi này kỷ cương, kỷ luật Đảng đang bị vô hiệu hay chính quyền địa phương thờ ơ trước nỗi đau của dân?...