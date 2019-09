Ai chịu trách nhiệm?

Nguyên nhân của tình trạng đội vốn khủng này đã được chỉ ra qua nhiều phiên chất vấn tại địa phương cũng như diễn đàn Quốc hội. Thứ nhất là chủ quan, “chậm bàn giao mặt bằng” gây phát sinh chi phí. Mà theo nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), tính trung bình, nếu dự án cứ chậm trễ 2 - 3 năm sẽ làm tăng chi phí lên đến 50% do phát sinh thâm hụt tài chính

Thứ hai, đội vốn xuất phát từ chính “thói quen” của các chủ đầu tư, các bộ ngành, địa phương trong lập dự án. Để “lách luật”, các bộ ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thường tìm cách xây dựng dự án với vốn đầu tư ban đầu ước tính rất thấp để “xin cho được” dự án, sau đó mới đẩy số vốn đầu tư về đúng giá trị, thậm chí là trên giá trị thật với các con số ảo. Đã có không ít dự án, đội vốn ngay khi vừa được phê duyệt.

Báo chí nhiều lần đặt câu hỏi, ai phải chịu trách nhiệm khi ngân sách phải đền cho nhà thầu xây dựng cầu Nhật Tân 200 tỉ đồng do chậm bàn giao mặt bằng và nguy cơ mất 81 triệu USD với lý do tương tự tại dự án đường sắt đô thị Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội? Lý do là chậm bàn giao mặt bằng thì rõ rồi, nhưng tại sao chậm, ai phải chịu trách nhiệm thì lại không bao giờ được nói tới. Câu trả lời thường là “chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm”.