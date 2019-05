An toàn không gian thông tin

Đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong thế kỷ 21 là mạng internet - vạn vật không chỉ kết nối con người với con người mà còn là kết giữa các quốc gia, thành phố, xí nghiệp, cơ quan, tổ chức, phương tiện tiêu dùng hằng ngày…

Cuộc cách mạng internet - vạn vật đã và đang làm thay đổi căn bản mọi lĩnh vực của đời sống KT-XH và chính trị - an ninh, thậm chí còn thay đổi căn bản phương thức chiến tranh giữa các quốc gia. Đặc biệt, cuộc cách mạng internet - vạn vật đang làm thay đổi nội hàm khái niệm “chủ quyền quốc gia”. Ngày nay, ngoài chủ quyền về đất liền, vùng trời, vùng biển và hải đảo, có thêm thành tố “chủ quyền thông tin” (“Information Sovereign”), hoặc “chủ quyền trong không gian số” (“Sovereignty In Digital Space”). Thành tố mới này có ý nghĩa rất quan trọng, thậm chí là ý nghĩa cốt lõi, đối với sự phát triển và tồn vong của một quốc gia trong thời đại mới.

Chủ quyền thông tin quốc gia bao gồm những thành tố cơ bản như chủ quyền trong hoạch định chiến lược phát triển thông tin quốc gia; chủ quyền đối với hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin; chủ quyền đối với hệ thống điều hành và quản lý thông tin; chủ quyền đối với các cơ sở dữ liệu và thông tin lưu trữ trên không gian mạng; chủ quyền đối với tiềm lực bảo vệ không gian thông tin trước các cuộc tiến công từ bên ngoài.

Nhìn từ góc độ đó, vừa qua quyết định của Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) ra quyết định truy nã trên toàn quốc đối với bị can Bùi Quang Huy là một cú sốc đối với dư luận. Vì sao vậy? Vì TP.Hà Nội từng cho phép Công ty Nhật Cường software thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm tổng giám đốc được nhận và thực hiện các dự án cung cấp dịch vụ công cho UBND TP và 14 sở, ngành khác nhau, từ công thương, tài chính, quy hoạch - kiến trúc cho đến công an TP và quản lý xuất nhập cảnh… Do đó, lệnh truy nã Bùi Quang Huy đã đặt dấu hỏi nghi vấn về độ tin cậy đối với các dịch vụ công do Công ty Nhật Cường software cung cấp.

Trong buổi giao ban báo chí ngày 21.5, người phát ngôn của UBND TP.Hà Nội khẳng định vào thời điểm này hệ thống thông tin của TP vẫn hoạt động bình thường. Nên nhớ, hoạt động bình thường không có nghĩa là được bảo đảm an toàn và an ninh. Thí dụ, hệ thống thông tin toàn cầu internet vẫn hoạt động bình thường trong nhiều năm qua nhưng hoạt động của nó ở hầu hết các quốc gia trên thế giới vẫn nằm trong quyền kiểm soát đến từng chi tiết của nhiều thế lực ngầm trên thế giới. Dư luận chỉ biết được hiểm họa này khi cựu nhân viên của Cục An ninh liên bang Mỹ Edward Snowden tiết lộ với báo giới.

Ngày nay, không gian mạng hay không gian số đang trở thành chiến trường không tiếng súng giữa các quốc gia cạnh tranh. Do đó, khi xây dựng không gian thông tin của một cơ quan, một đơn vị, một ngành hay một TP và rộng hơn là một quốc gia, thì yêu cầu số 1 là phải lựa chọn những đối tác đặc biệt tin cậy về chính trị, nếu không sẽ có thể đánh mất chủ quyền thông tin, gây nguy hại tới an ninh quốc gia.