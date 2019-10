Bi - hài thống kê

Ở thời điểm hiện tại, những người nuôi gà đang rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn do giá gà rớt xuống mức thấp nhất trong vòng 1 thập niên trở lại đây do nguồn cung quá lớn. Một trong những nguyên nhân dẫn tới thừa cung là do cách tính số vòng quay chăn nuôi của Tổng cục Thống kê không hợp lý so với thực tế.