Bia rượu và nỗi ám ảnh lái xe

Hoàn cảnh và tâm trạng của chị cũng là nỗi lòng của hàng triệu gia đình khác. Nơi những người cha, người mẹ, người vợ, người con... đêm đêm thấp thỏm chờ người thân trở về sau mỗi buổi tiệc tùng, giao đãi, gặp gỡ, ký kết, hội họp hay đơn giản chỉ là nhậu theo thói quen.

Những người uống bia, rượu có rất nhiều lý do biện minh cho hành vi vẫn điều khiển xe sau khi uống như không có chỗ gửi xe qua đêm; không say; chưa say; mang xe về để sáng hôm sau có xe đi làm; thậm chí nhiều người còn thích cảm giác có hơi men thì "tay lái mới lụa"... Thế nên, cứ thử làm một vòng quanh bất kỳ thành phố nào vào bất kỳ ngày nào trong tuần, hình ảnh phổ biến là các quán nhậu đông nghịt, bãi gửi xe chật ních nhưng tàn cuộc người về xe cũng hết, bãi vắng tanh. Chẳng ai quan tâm đằng sau những cuộc vui của mình là những giấc ngủ chưa bao giờ trọn vẹn của người ở nhà khi người thân chưa trở về bình an.